Las burlas de El Chiringuito de España tras la victoria ante la Selección Argentina: "No existen"
Edu Aguirre, panelista de El Chiringuito y cercano a Cristiano Ronaldo, realizó un duro análisis luego de la victoria de España en la final del Mundial 2026.
La obtención del Mundial 2026 por parte de España no solo generó celebraciones entre los futbolistas y los hinchas, sino también fuertes repercusiones en los medios de comunicación del país europeo. Una de las opiniones que más ruido provocó fue la de Edu Aguirre, periodista de El Chiringuito y reconocido por su cercanía con Cristiano Ronaldo, quien aprovechó el triunfo sobre la Selección Argentina para lanzar una serie de críticas hacia el equipo de Lionel Scaloni.
Durante el programa televisivo emitido luego de la final disputada en el MetLife Stadium, Aguirre sostuvo que el resultado de 1-0 no reflejó la diferencia real que existió entre ambos equipos dentro del terreno de juego. Según su visión, España dominó ampliamente el desarrollo del encuentro y debió haberse impuesto por un margen mucho más amplio.
"No existen. O sea, futbolísticamente, y lo dijimos al inicio, España está dos o tres niveles por encima de Argentina. Y ya está, no podían tener tanta suerte", afirmó el periodista, en una declaración que rápidamente comenzó a viralizarse y generó numerosas reacciones entre los fanáticos argentinos.
Edu Aguirre, amigo de Cristiano Ronaldo, chicaneó a la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026
Lejos de moderar su postura, Aguirre insistió con su análisis y aseguró que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni prácticamente no inquietó al arco español durante la final. "El partido hoy era de 4-0. El partido de hoy fue de una superioridad... No ha habido opciones, no ha habido ni una sola opción por parte de Argentina. Al final, a la desesperada, pero hubiera sido una injusticia", agregó durante el debate televisivo.
Si bien España fue superior en varios pasajes del encuentro y logró convertir a través de Ferrán Torres en el segundo tiempo suplementario, el seleccionado argentino también tuvo oportunidades para alcanzar el empate en los minutos finales. Emiliano Martínez mantuvo con vida al equipo gracias a varias intervenciones decisivas, mientras que Lionel Messi estuvo cerca de igualar el marcador con un centro-remate que pasó por encima del travesaño. Poco después, Giuliano Simeone también dispuso de una chance que terminó desviándose.
Otro de los puntos abordados por Aguirre fue el gol anulado a Nico Williams debido a una infracción previa de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi. El periodista cuestionó la decisión arbitral y volvió a defender la actuación del seleccionado español. "El mundo entero ha visto lo que ha pasado con el gol anulado a Nico Williams. España es justa campeona", aseguró durante el programa.
En el mismo programa también se expresó Josep Pedrerol, conductor de El Chiringuito, quien fue igualmente crítico con el rendimiento del conjunto argentino y con el planteo elaborado por Lionel Scaloni. "Messi no ha aparecido. Argentina, que era la favorita, la campeona, ha dado una imagen patética. No ha chutado a portería. España la ha bailado", sostuvo, antes de rematar con otra frase que rápidamente se instaló en las redes sociales: "Al fútbol no se gana hablando, se gana jugando".
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