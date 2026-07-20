Las burlas de El Chiringuito de España tras la victoria ante la Selección Argentina: "No existen"

Si bien España fue superior en varios pasajes del encuentro y logró convertir a través de Ferrán Torres en el segundo tiempo suplementario, el seleccionado argentino también tuvo oportunidades para alcanzar el empate en los minutos finales. Emiliano Martínez mantuvo con vida al equipo gracias a varias intervenciones decisivas, mientras que Lionel Messi estuvo cerca de igualar el marcador con un centro-remate que pasó por encima del travesaño. Poco después, Giuliano Simeone también dispuso de una chance que terminó desviándose.

"La IMAGEN de ARGENTINA es PATÉTICA".



‼️ "Ha hecho el RIDÍCULO".@jpedrerol alucina con los medios argentinos y sus reflexiones tras la derrota en la final. pic.twitter.com/i5Am4tFYIQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 19, 2026

Otro de los puntos abordados por Aguirre fue el gol anulado a Nico Williams debido a una infracción previa de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi. El periodista cuestionó la decisión arbitral y volvió a defender la actuación del seleccionado español. "El mundo entero ha visto lo que ha pasado con el gol anulado a Nico Williams. España es justa campeona", aseguró durante el programa.

En el mismo programa también se expresó Josep Pedrerol, conductor de El Chiringuito, quien fue igualmente crítico con el rendimiento del conjunto argentino y con el planteo elaborado por Lionel Scaloni. "Messi no ha aparecido. Argentina, que era la favorita, la campeona, ha dado una imagen patética. No ha chutado a portería. España la ha bailado", sostuvo, antes de rematar con otra frase que rápidamente se instaló en las redes sociales: "Al fútbol no se gana hablando, se gana jugando".