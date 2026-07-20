Di María bancó a la Selección Argentina con un emotivo mensaje tras la final: "Son historia"

Más allá de ese desenlace, Di María dejó en claro que el ciclo encabezado por Lionel Scaloni sigue ocupando un lugar privilegiado dentro de la historia del fútbol argentino. El rosarino, que integró ese proceso hasta la obtención de la Copa América 2024 antes de retirarse del seleccionado, definió a este grupo como "la mejor Selección de toda la historia", una afirmación respaldada por los títulos y finales alcanzadas durante los últimos años.

También hizo referencia al hecho de que este plantel logró disputar cinco finales consecutivas, una marca inédita para el fútbol argentino moderno y que, según su visión, representa un legado imposible de borrar independientemente del resultado de la última definición.

Para cerrar su mensaje, Di María volvió a agradecerles a todos los futbolistas por el esfuerzo realizado durante el Mundial 2026 y les envió una muestra de afecto que reflejó el vínculo que mantiene con gran parte del grupo surgido durante el ciclo Scaloni.

"Los quiero mucho", concluyó el histórico extremo, dejando un mensaje que sintetizó el sentimiento de miles de argentinos: tristeza por haber perdido la final, pero un profundo reconocimiento hacia un equipo que volvió a competir al máximo nivel y que continúa escribiendo una de las etapas más exitosas en la historia de la Selección argentina.