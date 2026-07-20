Di María bancó a la Selección Argentina con un emotivo mensaje tras la final: "Son historia"
El exdelantero del seleccionado utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo al plantel de Lionel Scaloni después de la caída frente a España en la final del Mundial 2026.
Horas después de que Argentina cayera por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, una de las voces más autorizadas de la historia reciente del seleccionado decidió expresar públicamente su respaldo al plantel. Ángel Di María, una de las figuras más importantes de la etapa más exitosa de la Albiceleste y campeón del mundo en Qatar 2022, compartió un sentido mensaje a través de sus redes sociales para reconocer el trabajo realizado por el equipo dirigido por Lionel Scaloni.
El exfutbolista de la Selección publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram junto a una imagen del plantel argentino y escribió unas palabras destinadas a destacar el compromiso y la entrega demostrada durante toda la Copa del Mundo. Aunque el resultado final no fue el esperado, el rosarino remarcó que el recorrido realizado merece el reconocimiento de todo el país.
"Un país está orgulloso de ustedes", comenzó escribiendo Di María en una publicación que rápidamente se volvió viral y fue compartida por miles de usuarios. El exjugador recordó que el conjunto nacional volvió a generar una identificación muy fuerte con los argentinos gracias a la actitud exhibida dentro del campo de juego durante todo el campeonato.
El sentido mensaje de Di María tras la derrota de Argentina ante España en el Mundial 2026
En ese sentido, resaltó que el equipo consiguió unir nuevamente al país alrededor de la camiseta celeste y blanca. "Un país estuvo unido otra vez gracias al amor y los huevos que le pusieron a este mundial. Son historia, son leyendas y eso nadie va a poder quitárselos", agregó el exatacante, quien fue uno de los grandes protagonistas de la consagración obtenida en Qatar 2022 con su recordado gol frente a Francia en la final.
La campaña de Argentina incluyó triunfos muy recordados, como la victoria por 2-1 frente a Inglaterra y la remontada por 3-2 ante Egipto, resultados que le permitieron alcanzar una segunda final mundialista consecutiva. Sin embargo, en la definición disputada frente a España el equipo no logró repetir el rendimiento mostrado durante el resto del certamen y terminó quedándose con el subcampeonato.
Más allá de ese desenlace, Di María dejó en claro que el ciclo encabezado por Lionel Scaloni sigue ocupando un lugar privilegiado dentro de la historia del fútbol argentino. El rosarino, que integró ese proceso hasta la obtención de la Copa América 2024 antes de retirarse del seleccionado, definió a este grupo como "la mejor Selección de toda la historia", una afirmación respaldada por los títulos y finales alcanzadas durante los últimos años.
También hizo referencia al hecho de que este plantel logró disputar cinco finales consecutivas, una marca inédita para el fútbol argentino moderno y que, según su visión, representa un legado imposible de borrar independientemente del resultado de la última definición.
Para cerrar su mensaje, Di María volvió a agradecerles a todos los futbolistas por el esfuerzo realizado durante el Mundial 2026 y les envió una muestra de afecto que reflejó el vínculo que mantiene con gran parte del grupo surgido durante el ciclo Scaloni.
"Los quiero mucho", concluyó el histórico extremo, dejando un mensaje que sintetizó el sentimiento de miles de argentinos: tristeza por haber perdido la final, pero un profundo reconocimiento hacia un equipo que volvió a competir al máximo nivel y que continúa escribiendo una de las etapas más exitosas en la historia de la Selección argentina.
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