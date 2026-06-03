El influencer argentino que impulsó a Tim Payne a la fama está a horas de conocerlo
Valentín Scarsini, creador de la campaña que convirtió al defensor neozelandés en una sensación mundialista, viajó para seguirlo de cerca y confirmó lo que todos esperaban.
Lo que comenzó como una curiosa iniciativa en redes sociales terminó transformándose en una de las historias más llamativas de la previa del Mundial 2026. Tim Payne, defensor de Nueva Zelanda, pasó de ser prácticamente un desconocido para gran parte de los fanáticos del fútbol a convertirse en una celebridad viral gracias a la campaña impulsada por Valentín Scarsini, conocido en internet como Scarso.
Ahora, el fenómeno sumó un nuevo episodio con el viaje del influencer argentino para verlo jugar en persona. Scarsini se trasladó hasta Estados Unidos para presenciar el amistoso entre Nueva Zelanda y Haití, encuentro que terminó con una contundente victoria haitiana por 4-0. Sin embargo, el resultado quedó en un segundo plano para el creador de contenido, cuyo principal objetivo era seguir de cerca al futbolista que ayudó a convertir en tendencia mundial durante las últimas semanas.
A través de sus redes sociales compartió cada momento de la experiencia. Desde su llegada al estadio hasta su ubicación en las tribunas, el influencer mostró el entusiasmo que le generaba la posibilidad de observar a Payne en acción. “Vinimos a ver a Tim Payne”, comentó en uno de los videos publicados mientras seguía atentamente el desarrollo del encuentro.
El contexto no fue sencillo para el lateral neozelandés. Nueva Zelanda sufrió ampliamente ante Haití y el rendimiento colectivo estuvo lejos del esperado. Payne fue titular y disputó los primeros 45 minutos, pero no regresó al campo de juego para el complemento. La sustitución provocó una reacción inmediata de Scarsini, quien ya se había transformado en una especie de hincha personal del futbolista.
“Estamos al lado. Estuve rodeado de haitianos durante todo el partido. A Tim lo están puteando todos, pero yo lo banco. Vamos, Tim”, relató entre risas mientras registraba el ambiente que se vivía en las tribunas. Más tarde, cuando observó que el defensor no salía a disputar el segundo tiempo, expresó su descontento con una frase que rápidamente comenzó a circular entre sus seguidores: “No me lo pueden sacar”.
Más allá del apoyo incondicional, el influencer también realizó un análisis sobre el partido y consideró que el conjunto haitiano marcó diferencias importantes desde el aspecto físico. Según su visión, Payne y sus compañeros deberán mejorar varios aspectos si pretenden competir en igualdad de condiciones durante la Copa del Mundo. “Lo superaron físicamente. Tiene que mejorar de cara al Mundial”, sostuvo.
El Scarso finalmente conocerá a Tim Payne
La historia, sin embargo, tuvo un cierre todavía más especial. Luego de varios días siguiendo la repercusión de la campaña, interactuando con los seguidores argentinos y respondiendo mensajes relacionados con el fenómeno viral, Payne finalmente tendrá un encuentro cara a cara con la persona que impulsó toda esta movida.
Fue el propio Scarsini quien confirmó la noticia una vez finalizado el partido. “Mañana por hoy conocemos a Tim Payne”, anunció con evidente entusiasmo. La frase fue celebrada por miles de usuarios que siguieron el crecimiento de esta historia desde el primer momento. El encuentro representa el punto culminante de una campaña que modificó radicalmente la vida digital del defensor.
En apenas unos días, Payne pasó de tener menos de cinco mil seguidores en Instagram a superar los cuatro millones, convirtiéndose en uno de los futbolistas más comentados de la previa mundialista. Lo que nació como una ocurrencia en redes sociales terminó generando una repercusión global inesperada y ahora tendrá su capítulo más simbólico con el cara a cara entre el jugador y el influencer que lo llevó a la fama viral.
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