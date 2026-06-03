El influencer argentino que impulsó a Tim Payne a la fama está a horas de conocerlo

“Estamos al lado. Estuve rodeado de haitianos durante todo el partido. A Tim lo están puteando todos, pero yo lo banco. Vamos, Tim”, relató entre risas mientras registraba el ambiente que se vivía en las tribunas. Más tarde, cuando observó que el defensor no salía a disputar el segundo tiempo, expresó su descontento con una frase que rápidamente comenzó a circular entre sus seguidores: “No me lo pueden sacar”.

Más allá del apoyo incondicional, el influencer también realizó un análisis sobre el partido y consideró que el conjunto haitiano marcó diferencias importantes desde el aspecto físico. Según su visión, Payne y sus compañeros deberán mejorar varios aspectos si pretenden competir en igualdad de condiciones durante la Copa del Mundo. “Lo superaron físicamente. Tiene que mejorar de cara al Mundial”, sostuvo.

tim payne

El Scarso finalmente conocerá a Tim Payne

La historia, sin embargo, tuvo un cierre todavía más especial. Luego de varios días siguiendo la repercusión de la campaña, interactuando con los seguidores argentinos y respondiendo mensajes relacionados con el fenómeno viral, Payne finalmente tendrá un encuentro cara a cara con la persona que impulsó toda esta movida.

Fue el propio Scarsini quien confirmó la noticia una vez finalizado el partido. “Mañana por hoy conocemos a Tim Payne”, anunció con evidente entusiasmo. La frase fue celebrada por miles de usuarios que siguieron el crecimiento de esta historia desde el primer momento. El encuentro representa el punto culminante de una campaña que modificó radicalmente la vida digital del defensor.

En apenas unos días, Payne pasó de tener menos de cinco mil seguidores en Instagram a superar los cuatro millones, convirtiéndose en uno de los futbolistas más comentados de la previa mundialista. Lo que nació como una ocurrencia en redes sociales terminó generando una repercusión global inesperada y ahora tendrá su capítulo más simbólico con el cara a cara entre el jugador y el influencer que lo llevó a la fama viral.