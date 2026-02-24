Jack Doohan reveló el calvario que vivió antes de ser reemplazado por Colapinto en Alpine
El piloto australiano contó en la serie “Drive to Survive” que recibió correos con amenazas de muerte antes del GP de Miami 2025, cuando ya circulaban rumores sobre su reemplazo.
El detrás de escena de la temporada 2025 de la Fórmula 1 dejó al descubierto una historia inquietante. Jack Doohan, ex piloto de Alpine, confesó que recibió amenazas de muerte días antes del Gran Premio de Miami, en lo que terminaría siendo su última carrera con la escudería francesa. El testimonio apareció en la nueva temporada de la serie documental de Netflix, “Drive to Survive”, donde el australiano relató el nivel de hostigamiento que atravesó.
La presión deportiva ya era alta: Doohan había asumido como titular tras reemplazar a Esteban Ocon en Abu Dabi 2024, pero su inicio en 2025 fue accidentado, con un choque en Australia, su carrera de casa, y otro incidente en Japón. En paralelo, crecían las especulaciones sobre su posible sustitución por Franco Colapinto, quien había tenido actuaciones destacadas como reemplazo en Williams el año anterior.
En ese contexto, el australiano reveló la gravedad de los mensajes que recibió: "Recibí seis o siete correos electrónicos diciendo que si seguía en el coche para Miami, me amputarían todas las extremidades". La frase, cruda y directa, expuso un clima que excedía lo deportivo. En otro tramo del documental agregó: "La gente dice que me van a matar aquí si no salgo del coche".
El episodio muestra incluso situaciones que obligaron a extremar medidas de seguridad. “Estaba allí con mi maldita novia y mi entrenador, y me encontré con tres malditos hombres, como armados. Tuve que llamar a mi escolta policial para que viniera a controlarlo”, relató Doohan. Ante este escenario, Alpine implementó un operativo especial en Miami que incluyó custodia policial para el piloto.
La escudería confirmó que estaba al tanto de las amenazas antes del evento y aseguró que trabajó coordinadamente con la organización de la F1 y el promotor local. “La seguridad de todos los miembros del personal, incluidos los conductores, es de máxima prioridad y es un asunto que el equipo se toma muy en serio en todos los eventos”, expresó el equipo en un comunicado.
Desde la propia Fórmula 1 también repudiaron los hechos: "La Fórmula 1 es una familia y una comunidad basada en el respeto y el apoyo mutuo. No hay cabida para comportamientos abusivos, ni en línea ni en persona, y todo el deporte se mantiene unido contra cualquiera que intente socavar nuestros valores".
El caso de Doohan no fue aislado. Semanas después, en Imola, Yuki Tsunoda también sufrió ataques en redes tras un cruce menor en pista con Colapinto. La escalada de violencia digital encendió alarmas en el paddock y motivó nuevos llamados a la responsabilidad. La historia expone el costado más oscuro de la pasión en la F1 moderna: cuando la presión, amplificada por redes sociales y rumores, cruza la línea y pone en riesgo la integridad de los protagonistas.
