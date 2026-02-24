Jack Doohan reveló el calvario que vivió antes de ser reemplazado por Colapinto en Alpine

doohan colapinto.jpg

Desde la propia Fórmula 1 también repudiaron los hechos: "La Fórmula 1 es una familia y una comunidad basada en el respeto y el apoyo mutuo. No hay cabida para comportamientos abusivos, ni en línea ni en persona, y todo el deporte se mantiene unido contra cualquiera que intente socavar nuestros valores".

El caso de Doohan no fue aislado. Semanas después, en Imola, Yuki Tsunoda también sufrió ataques en redes tras un cruce menor en pista con Colapinto. La escalada de violencia digital encendió alarmas en el paddock y motivó nuevos llamados a la responsabilidad. La historia expone el costado más oscuro de la pasión en la F1 moderna: cuando la presión, amplificada por redes sociales y rumores, cruza la línea y pone en riesgo la integridad de los protagonistas.