Revelan el millonario acuerdo de separación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez conforman una de las parejas más mediáticas del mundo del fútbol y del espectáculo. Con más de ocho años de relación desde que se conocieron en Madrid, los rumores de un posible casamiento —incluso en secreto— crecieron en el último tiempo. En ese contexto, la revista portuguesa TV Guía reveló la existencia de un supuesto acuerdo de separación millonario que habría sido firmado por la pareja para dejar establecidas las condiciones ante una eventual ruptura.