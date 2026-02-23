Revelan el millonario acuerdo de separación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez
Una revista portuguesa filtró el supuesto acuerdo de separación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, que incluiría 100.000 euros mensuales y una mansión en Madrid.
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez conforman una de las parejas más mediáticas del mundo del fútbol y del espectáculo. Con más de ocho años de relación desde que se conocieron en Madrid, los rumores de un posible casamiento —incluso en secreto— crecieron en el último tiempo. En ese contexto, la revista portuguesa TV Guía reveló la existencia de un supuesto acuerdo de separación millonario que habría sido firmado por la pareja para dejar establecidas las condiciones ante una eventual ruptura.
Según la publicación, en caso de separación el actual jugador del Al-Nassr debería abonar una pensión mensual de 100.000 euros de por vida a la argentina, naturalizada española. Además, la mansión que posee en Madrid, valuada en alrededor de 5.000.000 de euros, pasaría a ser propiedad de Georgina Rodríguez. De acuerdo al mismo medio, el documento habría sido firmado en los días posteriores al nacimiento de Alana Martina, la primera hija biológica de ambos. Sin embargo, para que el acuerdo tenga validez legal, la pareja debería estar formalmente casada.
Las especulaciones sobre un posible matrimonio secreto se intensificaron luego de que Cristiano Ronaldo se refiriera a Georgina como su “esposa” en un video promocional para la marca Whoop, lo que alimentó las versiones sobre una eventual unión ya concretada.
La fortuna de Cristiano Ronaldo
Más allá de su vida personal, la figura del delantero portugués también está marcada por su enorme patrimonio. Se estima que la fortuna de Cristiano Ronaldo asciende actualmente a 600.000.000 de euros, producto de su extensa y exitosa carrera como futbolista, sus contratos publicitarios y sus inversiones empresariales.
Entre sus negocios se destacan una cadena hotelera con presencia en Madrid, Nueva York, Lisboa, Manchester, Funchal y Marrakech. Además, en la capital española inauguró la clínica de estética y trasplantes capilares Insparya, donde Georgina Rodríguez se desempeña como directora general. Mientras continúan las versiones sobre un eventual casamiento, la filtración del supuesto acuerdo sumó un nuevo capítulo a la historia de una de las parejas más seguidas del mundo.
