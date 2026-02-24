Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético de Madrid vs Brujas

El duelo de ida dejó emociones de principio a fin. El Colchonero se puso en ventaja con goles de Julián Álvarez y Ademola Lookman, además de un tanto en contra de Joel Ordoñez, mientras que el conjunto belga respondió a través de Raphael Onyedika, Nicoló Tresoldi y Christos Tzoldis. El historial reciente entre ambos refleja paridad: en los últimos cinco enfrentamientos hubo tres empates y una victoria por lado.