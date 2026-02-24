Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético de Madrid vs Brujas
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Atlético de Madrid vs Brujas por la Champions League 2025/26.
Por la vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League 2025/26, Atlético de Madrid afrontará este martes desde las 14:45 una noche determinante en el Estadio Metropolitano cuando reciba a Club Brugge. El conjunto rojiblanco necesita imponerse ante su público para meterse entre los 16 mejores de Europa, ya que la serie igualada tras el electrizante 3-3 en el estadio Jan Breydelstadion.
El duelo de ida dejó emociones de principio a fin. El Colchonero se puso en ventaja con goles de Julián Álvarez y Ademola Lookman, además de un tanto en contra de Joel Ordoñez, mientras que el conjunto belga respondió a través de Raphael Onyedika, Nicoló Tresoldi y Christos Tzoldis. El historial reciente entre ambos refleja paridad: en los últimos cinco enfrentamientos hubo tres empates y una victoria por lado.
Ahora, en un escenario colmado y con la presión lógica de una instancia decisiva, el equipo del Cholo Simeone buscará imponer su jerarquía y experiencia internacional. El premio no es menor: en la siguiente ronda aguardará el vencedor del cruce entre Tottenham y Liverpool.
Formaciones de Atlético de Madrid vs Brujas por la Champions League 2025/26
- Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, José Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Álex Baena, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.
- Brujas: Simón Mignolet; Kyriani Sabbe, Joel Ordeñez, Brandon Mechele, Bjorn Meijer; Carlos Forbs, Aleksandar Stankovic, Christos Tzolis, Mamadou Diakhon, Hans Vanaken; Nicoló Tresoldi. DT: Ivan Leko.
Cómo ver en vivo Atlético de Madrid vs Brujas
La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
