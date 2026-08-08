El conmovedor mensaje del Inter Miami por la muerte de Jorge Messi: "Nuestros corazones están con Leo"

El gesto de apoyo del Inter Miami se sumó a una marea de homenajes internacionales. Clubes emblemáticos como el FC Barcelona y Newell's Old Boys —institución de la que Jorge era un apasionado hincha—, así como la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en representación de la Selección Argentina, hicieron llegar sus condolencias y decretaron minutos de silencio y brazaletes negros en los estadios de todo el país en señal de luto.