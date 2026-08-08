El conmovedor mensaje del Inter Miami por la muerte de Jorge Messi: "Nuestros corazones están con Leo"
La franquicia de la MLS expresó su dolor por el fallecimiento del padre del capitán, que ya abandonó Estados Unidos para viajar de urgencia hacia Rosario.
La triste noticia del fallecimiento de Jorge Messi, ocurrido este sábado a los 68 años, generó una profunda conmoción que trascendió las fronteras del país y sacudió al mundo del deporte, y por supuesto, desde Inter Miami, la nueva casa de Lionel Messi, no dejaron de expresar sus condolencias.
Ante este duro momento, las principales instituciones vinculadas a la vida y carrera de la familia emitieron comunicados oficiales para expresar su acompañamiento, destacándose el mensaje de la franquicia estadounidense donde milita el astro.
A través de sus canales oficiales, el Inter Miami compartió un sentido comunicado institucional para solidarizarse con su máxima figura. "Nuestros corazones están con nuestro capitán, Leo, y con toda la familia Messi", señalaron desde el club de la Major League Soccer, acompañando el pesar de los hinchas y el cuerpo técnico.
Despedida de Jorge Messi: viaje de urgencia a la Argentina y baja para el próximo partido
Como consecuencia de la irreparable pérdida, Lionel Messi dejó de inmediato los Estados Unidos y emprendió un viaje urgente hacia su ciudad natal. Debido a esta situación de fuerza mayor, el delantero no estará disponible y se perderá el próximo compromiso del equipo de la Florida en el torneo local.
Se espera que el capitán de la Selección Argentina arribe a Rosario en las próximas horas para reencontrarse con su madre, Celia Cuccittini, sus hermanos y su círculo íntimo, con el fin de participar de la despedida en la más estricta intimidad.
El gesto de apoyo del Inter Miami se sumó a una marea de homenajes internacionales. Clubes emblemáticos como el FC Barcelona y Newell's Old Boys —institución de la que Jorge era un apasionado hincha—, así como la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en representación de la Selección Argentina, hicieron llegar sus condolencias y decretaron minutos de silencio y brazaletes negros en los estadios de todo el país en señal de luto.
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