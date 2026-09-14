El conmovedor relato de la madre de Federico Aramburú en el juicio por su crimen en París

Durante su exposición, la madre del exintegrante de Los Pumas no dudó en definir lo ocurrido en marzo de 2022 en las calles de París como "un crimen de odio". Cecilia relató el profundo impacto que causó en su entorno familiar descubrir la filiación ideológica de los atacantes y remarcó que antes de las detonaciones fatales existió "una situación de desprecio y un trato humillante" hacia su hijo.