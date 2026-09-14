El conmovedor relato de la madre de Federico Aramburú en el juicio por su crimen en París
Cecilia declaró entre lágrimas ante el Tribunal de lo Penal en Francia y calificó el asesinato del exrugbier de Los Pumas como "un crimen de odio".
Una de las jornadas más desgarradoras y decisivas se vivió en el Tribunal de lo Penal de Francia durante el juicio por el asesinato del exrugbier argentino Federico Martín Aramburú. Su madre, Cecilia, prestó declaración ante los jueces y, profundamente conmovida, brindó un testimonio impactante que apuntó de lleno contra los principales imputados, los militantes de extrema derecha Loïk Le Priol y Romain Bouvier.
Durante su exposición, la madre del exintegrante de Los Pumas no dudó en definir lo ocurrido en marzo de 2022 en las calles de París como "un crimen de odio". Cecilia relató el profundo impacto que causó en su entorno familiar descubrir la filiación ideológica de los atacantes y remarcó que antes de las detonaciones fatales existió "una situación de desprecio y un trato humillante" hacia su hijo.
Juicio en Francia por el crimen de Federico Aramburú: las palabras de su madre
A preguntas del presidente del tribunal, la mujer reconstruyó la secuencia que desencadenó la tragedia. El episodio se inició en el interior de un bar parisino cuando los agresores comenzaron a hostigar y dirigir comentarios provocadores hacia una persona en situación de vulnerabilidad. Ante este escenario, Aramburú intervino para defender a la víctima junto a su amigo y excolega neozelandés Shaun Hegarty, trasladándose luego la discusión a la vía pública.
"La actitud de Federico fue la consecuencia de haber escuchado escenas muy provocadoras y amenazantes", explicó Cecilia ante el estrado. Asimismo, hizo hincapié en las agresiones de tinte xenófobo y nacionalista que sufrieron los deportistas antes del ataque armado: "Me imagino que Federico tampoco se iba a ir asintiendo después de escuchar 'tú argentino, tú neozelandés, y nosotros somos de aquí, estamos en casa'".
El proceso judicial en suelo francés atraviesa sus momentos decisivos para dictaminar la responsabilidad penal de Le Priol y Bouvier. A más de cuatro años del trágico desenlace, las desgarradoras palabras de la madre del exdeportista expusieron ante la justicia no solo la magnitud del dolor familiar, sino también la violencia, la impunidad y el transfondo ideológico que rodearon al homicidio.
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