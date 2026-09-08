Asesinato en París: el video del ataque al rugbier Federico Aramburú
Las imágenes muestran la secuencia de la pelea en un bar que culminó con el asesinato del exintegrante de Los Pumas.
En el marco del juicio por el asesinato del exrugbier argentino Federico Aramburú, se conocieron imágenes inéditas de las cámaras de seguridad que registraron la secuencia previa y posterior al ataque ocurrido en París en 2022. El video fue difundido por la televisión francesa y permite reconstruir los momentos que terminaron con la muerte del exjugador de Los Pumas.
El material salió a la luz horas antes del comienzo del debate oral que se lleva a cabo en el Palacio de Justicia de París, donde son juzgados los principales acusados: Loïk Le Priol y Romain Bouvier.
Le Priol, de 32 años, excomando de la Marina francesa y antiguo integrante del grupo de ultraderecha GUD, llegó a juicio acusado de asesinato. Bouvier, por su parte, está acusado de intento de asesinato.
El video del ataque a Federico Aramburú
El crimen ocurrió el 19 de marzo de 2022. Aramburú, que tenía 42 años, se encontraba en la capital francesa junto a su amigo y excompañero de rugby Shaun Hegarty para asistir al partido entre Francia e Inglaterra por el torneo Seis Naciones.
Las imágenes, difundidas por el programa Sept à Huit en el canal francés TF1, muestran cómo fue la antesala al hecho que terminó con el homicidio del rugbier argentino.
La secuencia comenzó en el interior del bar Le Mabillon, situado sobre el Boulevard Saint-Germain, en el barrio parisino de Saint-Germain-des-Prés. Según la reconstrucción incorporada a la investigación, Aramburú y Hegarty compartían una mesa cuando se produjo un intercambio con Bouvier y Le Priol.
Según relató Hegarty este martes, la reacción inicial de Le Priol y Bouvier consistió en respuestas hostiles y malos tratos, por lo que ellos intervinieron y les solicitaron que pararan.
En ese marco, Aramburú se paró, agarró de la ropa a Le Priol, que estaba sentado, y lo tiró al piso. El episodio derivó en una pelea generalizada entre los presentes.
Finalmente, los grupos se separaron y el exrugbier argentino y su amigo se fueron caminando a pie hacia un hotel ubicado en la esquina para pedir hielo y lavarse las heridas.
Sin embargo, la pelea no terminó ahí. A pocas cuadras del bar, los dos rugbiers volvieron a encontrarse con Le Priol y Bouvier.
Cómo fue el asesinato en París
Según la acusación judicial, los hombres se trasladaban en un Jeep de color verde militar, que anteriormente había estado frente al local.
De acuerdo con la reconstrucción de la fiscalía, Bouvier descendió primero del vehículo y disparó al menos dos veces contra Aramburú a corta distancia, dejándolo herido. Segundos después bajó Le Priol bajó y efectuó seis disparos.
“Llamá a la Policía. Me muero”, alcanzó a decir el rugbier argentino antes de perder la vida en el lugar.
Las detenciones y el juicio por el crimen
Después del ataque, los sospechosos escaparon a bordo del Jeep, que era conducido por Lyson R., pareja de Le Priol. Bouvier fue detenido posteriormente en Sarthe, mientras que Le Priol fue localizado cuatro días después en Hungría.
Según la información incorporada a la causa, al momento de su detención Le Priol estaba a bordo del auto de su padre e iba armado con cuchillos. Los investigadores sostienen que intentaba escapar a Ucrania.
El juicio comenzó este lunes en París, más de cuatro años después del asesinato de Aramburú. La acusación ubica a Le Priol como el principal responsable de los disparos mortales y lo acusa de asesinato. Bouvier, en tanto, enfrenta una acusación por tentativa de asesinato. También son juzgadas otras dos personas por distintos grados de participación en el hecho.
Durante las audiencias, la Justicia francesa deberá analizar las pruebas reunidas durante la investigación, entre ellas las imágenes de las cámaras de seguridad que ahora fueron difundidas públicamente. El veredicto del juicio está previsto para el 25 de septiembre.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario