Asesinato en París: el video del ataque al rugbier Federico Aramburú

La secuencia comenzó en el interior del bar Le Mabillon, situado sobre el Boulevard Saint-Germain, en el barrio parisino de Saint-Germain-des-Prés. Según la reconstrucción incorporada a la investigación, Aramburú y Hegarty compartían una mesa cuando se produjo un intercambio con Bouvier y Le Priol.

Según relató Hegarty este martes, la reacción inicial de Le Priol y Bouvier consistió en respuestas hostiles y malos tratos, por lo que ellos intervinieron y les solicitaron que pararan.

En ese marco, Aramburú se paró, agarró de la ropa a Le Priol, que estaba sentado, y lo tiró al piso. El episodio derivó en una pelea generalizada entre los presentes.

Finalmente, los grupos se separaron y el exrugbier argentino y su amigo se fueron caminando a pie hacia un hotel ubicado en la esquina para pedir hielo y lavarse las heridas.

Sin embargo, la pelea no terminó ahí. A pocas cuadras del bar, los dos rugbiers volvieron a encontrarse con Le Priol y Bouvier.

Cómo fue el asesinato en París

Según la acusación judicial, los hombres se trasladaban en un Jeep de color verde militar, que anteriormente había estado frente al local.

De acuerdo con la reconstrucción de la fiscalía, Bouvier descendió primero del vehículo y disparó al menos dos veces contra Aramburú a corta distancia, dejándolo herido. Segundos después bajó Le Priol bajó y efectuó seis disparos.

“Llamá a la Policía. Me muero”, alcanzó a decir el rugbier argentino antes de perder la vida en el lugar.

Las detenciones y el juicio por el crimen

Loik Le Priol

Después del ataque, los sospechosos escaparon a bordo del Jeep, que era conducido por Lyson R., pareja de Le Priol. Bouvier fue detenido posteriormente en Sarthe, mientras que Le Priol fue localizado cuatro días después en Hungría.

Según la información incorporada a la causa, al momento de su detención Le Priol estaba a bordo del auto de su padre e iba armado con cuchillos. Los investigadores sostienen que intentaba escapar a Ucrania.

El juicio comenzó este lunes en París, más de cuatro años después del asesinato de Aramburú. La acusación ubica a Le Priol como el principal responsable de los disparos mortales y lo acusa de asesinato. Bouvier, en tanto, enfrenta una acusación por tentativa de asesinato. También son juzgadas otras dos personas por distintos grados de participación en el hecho.

Durante las audiencias, la Justicia francesa deberá analizar las pruebas reunidas durante la investigación, entre ellas las imágenes de las cámaras de seguridad que ahora fueron difundidas públicamente. El veredicto del juicio está previsto para el 25 de septiembre.