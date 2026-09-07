Juicio por el crimen del ex Puma Federico Martín Aramburu: declararon los principales sospechosos

María Aramburu, viuda de la víctima, viajó con sus padres a Francia para presenciar el juicio en París.

Durante la audiencia de este lunes también salieron a la luz los videos de la secuencia que fueron registrados por las cámaras de seguridad de la vía pública, que luego fueron difundidos en el canal TF1, de Francia.

En la grabación se puede apreciar que Bouvier disparó su arma al menos dos veces y que hirió a Aramburu en el muslo y el costado del tórax, por lo que quedó tendido sobre el boulevard Saint-Michel de París.

Luego el otro acusado, Loïk Le Priol, tomó el arma de Bouvier y le disparó a Aramburu seis veces por la espalda, informó el sitio La Nación.

Le Priol fue arrestado el 22 de marzo de 2022 mientras estaba prófugo en Hungría, y este lunes declaró en París que los seis tiros que le disparó por la espalda al exjugador de los Pumas fueron en "defensa propia".

"Soy responsable de la muerte del señor Aramburu, pero siempre he sostenido que usé mi arma en defensa propia", señaló el hombre de 31 años, un excomando de la Marina francesa y exmiembro del grupo de ultraderecha Unión de Defensa (GUD).

"Sea cual sea su decisión, estaré condenado a cargar con el peso de esta inmensa tragedia por el resto de mi vida. Nunca dejaré de pedir perdón a su familia", subrayó.

En el mismo juicio están acusados también Lyson R. -pareja de Le Priol- y Antony S. por diversos roles en el asesinato de Aramburu, pero ambos rechazaron su vínculo con el crimen del exrugbier, que tenía 42 años.