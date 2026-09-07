Juicio por el crimen del ex Puma Federico Martín Aramburu: comienza el proceso en París
A más de cuatro años del asesinato del exjugador de Los Pumas, dos hombres serán juzgados como principales acusados por el ataque ocurrido tras una pelea en un bar.
Este lunes comienza en París el juicio por el asesinato de Federico Martín Aramburu, el exrugbier argentino que fue asesinado a tiros en marzo de 2022 después de una discusión en un bar de la capital francesa. El proceso judicial tendrá como principales acusados a Loïk Le Priol y Romain Bouvier, quienes deberán responder por su presunta responsabilidad en el ataque que terminó con la vida del exjugador de Los Pumas.
La causa llega a los tribunales franceses más de cuatro años después del crimen y tendrá como eje la reconstrucción de lo ocurrido durante la madrugada del 19 de marzo de 2022. La Fiscalía sostiene que el episodio no terminó con la pelea inicial en el establecimiento, sino que los acusados persiguieron posteriormente a Aramburu y a su amigo Shaun Hegarty.
Le Priol está señalado como el autor de los disparos mortales y enfrenta una acusación por asesinato. Bouvier, en tanto, está imputado por tentativa de asesinato. Ambos tenían vínculos con organizaciones de ultraderecha y, de acuerdo con las acusaciones que pesan sobre ellos, podrían recibir una condena de prisión perpetua.
Su familia tendrá una participación especial durante el proceso: sus padres y su viuda, María, viajarán a París para acompañar las distintas instancias del juicio y seguir de cerca las audiencias en las que se buscará determinar las responsabilidades por el crimen.
¿Cómo ocurrió el ataque contra el ex Puma?
Aramburu se encontraba aquella noche junto a Shaun Hegarty, quien había sido su compañero de equipo, en un bar ubicado en el barrio parisino de Saint-Germain-des-Prés. Luego de una discusión dentro del establecimiento, ambos se retiraron del lugar. Según la reconstrucción realizada durante la investigación, la situación continuó en el exterior.
Bouvier habría sido quien disparó inicialmente contra Aramburu. Posteriormente, Le Priol habría continuado el ataque y efectuado varios disparos. El exrugbier argentino sufrió heridas de bala y murió antes de que los servicios de emergencia pudieran reanimarlo. Para la Fiscalía francesa, el episodio tuvo características de un ataque premeditado, una de las cuestiones que será analizada durante las audiencias que comenzarán este lunes.
Además de los dos principales acusados, otras dos personas deberán comparecer ante la Justicia francesa por su presunta participación en los hechos. Se trata de la entonces pareja de Le Priol, acusada de complicidad, y de un hombre señalado por haber colaborado con Bouvier durante su fuga después del crimen.
La historia de Aramburu con Los Pumas
Federico Martín Aramburu tenía 42 años y tres hijos cuando fue asesinado. Nacido en La Plata, se formó deportivamente en el Club Atlético San Isidro (CASI) y desarrolló una importante trayectoria dentro del rugby argentino.
El exjugador vistió la camiseta de Los Pumas en 22 oportunidades y fue parte del seleccionado argentino que obtuvo el histórico tercer puesto en el Mundial de Francia 2007. Aquella actuación representó una de las mejores campañas de Argentina en la historia de la Copa del Mundo de rugby.
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