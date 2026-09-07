Juicio por el crimen del ex Puma Federico Martín Aramburu: comienza el proceso en París

Bouvier habría sido quien disparó inicialmente contra Aramburu. Posteriormente, Le Priol habría continuado el ataque y efectuado varios disparos. El exrugbier argentino sufrió heridas de bala y murió antes de que los servicios de emergencia pudieran reanimarlo. Para la Fiscalía francesa, el episodio tuvo características de un ataque premeditado, una de las cuestiones que será analizada durante las audiencias que comenzarán este lunes.

Además de los dos principales acusados, otras dos personas deberán comparecer ante la Justicia francesa por su presunta participación en los hechos. Se trata de la entonces pareja de Le Priol, acusada de complicidad, y de un hombre señalado por haber colaborado con Bouvier durante su fuga después del crimen.

La historia de Aramburu con Los Pumas

Federico Martín Aramburu tenía 42 años y tres hijos cuando fue asesinado. Nacido en La Plata, se formó deportivamente en el Club Atlético San Isidro (CASI) y desarrolló una importante trayectoria dentro del rugby argentino.

El exjugador vistió la camiseta de Los Pumas en 22 oportunidades y fue parte del seleccionado argentino que obtuvo el histórico tercer puesto en el Mundial de Francia 2007. Aquella actuación representó una de las mejores campañas de Argentina en la historia de la Copa del Mundo de rugby.