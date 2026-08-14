El contundente e inesperado consejo de Martin Demichelis a Echeverri y Mastantuono

"Con Franco me pasó algo diferente. Yo lo conozco allá por noviembre (de 2023) y la idea era ir dosificando las cargas con ellos. Pero Franco siempre en el día a día era uno de los chicos que más rendía a nivel físico", rememoró Micho en ESPN.

Las palabras de Demichelis adquieren especial relevancia por el presente que atraviesan ambos jugadores. Echeverri se marchó a finales de 2024 con destino al Manchester City, pero su primera experiencia en Inglaterra no tuvo la continuidad esperada. Después de un breve período en el conjunto británico, acumuló cesiones a Bayer Leverkusen y Girona.

En el caso de Mastantuono, su transferencia al Real Madrid significó una de las operaciones más importantes de la historia del fútbol argentino. La institución recibió 45 millones de euros netos por el futbolista, quien dejó el club con apenas 18 años y la expectativa de convertirse rápidamente en una pieza importante del gigante español.

El contundente pedido de Martín Demichelis

Frente a las dificultades que ambos encontraron para consolidarse en Europa, Demichelis dejó una frase que rápidamente repercutió en el mundo River. El entrenador sostuvo: "Hoy les deseo que no se vuelvan porque no tengo duda de que están preparados para rendir. No hay que olvidarse de que todos los grandísimos exjugadores que pasaron por Europa han necesitado mucho tiempo. Están en un período de adaptación".

La explicación apunta a poner en contexto los primeros años de ambos fuera de Argentina. Para Demichelis, el hecho de que Echeverri y Mastantuono todavía no hayan alcanzado el rendimiento que mostraron en su país natal no significa necesariamente que sus respectivas experiencias europeas hayan sido negativas.

El exdirector técnico millonario entiende que la adaptación al fútbol europeo requiere tiempo y que incluso grandes figuras necesitaron atravesar una etapa inicial antes de convertirse en protagonistas. Por eso, lejos de recomendar un regreso inmediato a Núñez, considera que los dos jóvenes tienen condiciones suficientes para imponerse en sus respectivos destinos.