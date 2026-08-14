El contundente e inesperado consejo de Martin Demichelis a Echeverri y Mastantuono
El entrenador del Leipzig recordó cómo acompañó a las dos figuras durante sus primeros pasos en River y pidió paciencia ante las dificultades que atraviesan en Europa.
Martín Demichelis volvió a referirse a dos futbolistas que conoce especialmente bien por su etapa como entrenador de River. El actual director técnico del RB Leipzig habló sobre Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, dos de las grandes apariciones que tuvo el Millonario durante su ciclo y que posteriormente abandonaron el fútbol argentino para continuar sus carreras en Europa.
Ambos protagonizaron transferencias millonarias y llegaron al Viejo Continente rodeados de enormes expectativas. Sin embargo, ninguno consiguió consolidarse rápidamente en su nuevo destino. Esa situación provocó que en los últimos mercados de pases aparecieran versiones sobre un posible regreso a Argentina, algo que el entrenador descartó al menos desde su mirada personal.
El exjugador de la Selección Argentina, que después de su paso por Núñez dirigió a Monterrey y Mallorca antes de asumir en la institución alemana que milita en la Bundesliga, recordó cómo fueron sus primeros contactos con Echeverri y Mastantuono y explicó las diferencias que existieron entre ambos casos.
Cómo fue el inicio de Echeverri y Mastantuono en River
Al hablar sobre el Diablito, Micho explicó: "Fueron dos casos diferentes cuando llegué a River. El nombre del 'niño dorado' era Claudio, pero él estaba de lunes a jueves entrenando con la Selección y venía los viernes. Jugaba en Reserva, entonces no lo podía tener. Lo hablé con él. Lo fue entendiendo, fue mejorando y demostrando ser capaz de aguantar el ritmo".
La situación de Mastantuono fue diferente. El exentrenador de River contó que comenzó a conocerlo hacia noviembre de 2023 y que, en ese momento, el objetivo era llevar adelante una planificación progresiva para evitar sobrecargarlo físicamente.
"Con Franco me pasó algo diferente. Yo lo conozco allá por noviembre (de 2023) y la idea era ir dosificando las cargas con ellos. Pero Franco siempre en el día a día era uno de los chicos que más rendía a nivel físico", rememoró Micho en ESPN.
Las palabras de Demichelis adquieren especial relevancia por el presente que atraviesan ambos jugadores. Echeverri se marchó a finales de 2024 con destino al Manchester City, pero su primera experiencia en Inglaterra no tuvo la continuidad esperada. Después de un breve período en el conjunto británico, acumuló cesiones a Bayer Leverkusen y Girona.
En el caso de Mastantuono, su transferencia al Real Madrid significó una de las operaciones más importantes de la historia del fútbol argentino. La institución recibió 45 millones de euros netos por el futbolista, quien dejó el club con apenas 18 años y la expectativa de convertirse rápidamente en una pieza importante del gigante español.
El contundente pedido de Martín Demichelis
Frente a las dificultades que ambos encontraron para consolidarse en Europa, Demichelis dejó una frase que rápidamente repercutió en el mundo River. El entrenador sostuvo: "Hoy les deseo que no se vuelvan porque no tengo duda de que están preparados para rendir. No hay que olvidarse de que todos los grandísimos exjugadores que pasaron por Europa han necesitado mucho tiempo. Están en un período de adaptación".
La explicación apunta a poner en contexto los primeros años de ambos fuera de Argentina. Para Demichelis, el hecho de que Echeverri y Mastantuono todavía no hayan alcanzado el rendimiento que mostraron en su país natal no significa necesariamente que sus respectivas experiencias europeas hayan sido negativas.
El exdirector técnico millonario entiende que la adaptación al fútbol europeo requiere tiempo y que incluso grandes figuras necesitaron atravesar una etapa inicial antes de convertirse en protagonistas. Por eso, lejos de recomendar un regreso inmediato a Núñez, considera que los dos jóvenes tienen condiciones suficientes para imponerse en sus respectivos destinos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario