River lanzó su nueva camiseta alternativa 2026/27: precio, detalles y dónde comprarla

Otro de los detalles aparece en la zona de la nuca. Allí se encuentra un emblema con la fecha de fundación de River y dos laureles unidos por la palabra “grandeza”, una referencia directa a la identidad histórica de la institución de Núñez.

¿Cuánto cuesta la nueva camiseta suplente de River?

La nueva camiseta alternativa está disponible en diferentes versiones y talles. El precio para quienes no cuentan con el beneficio de socio es distinto según el modelo elegido.

La camiseta de hombre cuesta $149.999, mientras que para socios y miembros de Somos River tiene un valor de $135.000. En el caso de la camiseta de mujer, el precio general es de $139.999 y baja a $126.000 con el descuento correspondiente.

También está disponible la versión utilizada por los futbolistas. La camiseta versión jugador cuesta $229.999, mientras que socios pueden conseguirla por $207.000. Por último, la camiseta para niños tiene un valor de $109.999 y queda en $99.000 para quienes cuentan con el beneficio.

La colección no se limita a la camiseta. También lanzaron prendas complementarias, entre ellas la camiseta de arquero, short y medias, además de distintos accesorios como pilusos, gorras y pelotas.

¿Cómo comprarla con descuento?

Para acceder al precio diferencial, los socios e integrantes de la Comunidad Somos River deben seleccionar el modelo y talle en la Tienda River y luego ingresar a la alternativa correspondiente a “Precio para Socios y Somos River”. Desde allí deberán iniciar sesión mediante RiverID para validar el beneficio.

La venta general tiene una fecha confirmada: el lunes 17 de agosto. Desde ese día, cualquier hincha podrá adquirirla, siempre de acuerdo con la disponibilidad de stock.

Además de la Tienda River, la nueva indumentaria llegará a los locales físicos de Adidas y está disponible a través de la tienda online oficial de la marca. También podrá conseguirse en el Adidas Store ubicado en el Museo River.