River lanzó su nueva camiseta alternativa 2026/27: precio, detalles y dónde comprarla
La nueva indumentaria suplente del Millonario homenajea un histórico diseño de comienzos del siglo XX. Los socios ya pueden comprarla con descuento.
River ya tiene nueva camiseta alternativa para la temporada 2026/27. El Millonario presentó oficialmente la indumentaria suplente que utilizará durante el próximo período y rápidamente generó expectativa entre los hinchas, especialmente porque el diseño está inspirado en una de las equipaciones históricas de la institución.
La presentación se produce apenas dos días antes del próximo partido en el estadio Monumental. Este domingo, el equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet recibirá a Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026 y los hinchas que concurran al estadio ya podrán encontrar la nueva camiseta en los canales oficiales de comercialización.
Una camiseta inspirada en la historia de River
El nuevo modelo recupera un diseño tricolor que forma parte de la historia del club y que fue utilizado originalmente a comienzos del siglo pasado. La descripción oficial de la prenda explica: “La camiseta alternativa de River Plate 26/27 es un homenaje al legendario diseño tricolor del club, que se estrenó en 1909. Esta camiseta combina tradición y rendimiento moderno”.
El modelo presenta franjas verticales en rojo y blanco, acompañadas por un contorno negro que completa la identidad tricolor de la camiseta. La elección apunta directamente a recuperar una estética histórica de River y trasladarla a una indumentaria moderna.
La marca Adidas también incorporó diferentes elementos destinados a reforzar el carácter retro de la prenda. En esta colección utiliza el tradicional trébol como logotipo, una referencia visual asociada con el estilo clásico que busca transmitir el nuevo modelo.
Otro de los detalles aparece en la zona de la nuca. Allí se encuentra un emblema con la fecha de fundación de River y dos laureles unidos por la palabra “grandeza”, una referencia directa a la identidad histórica de la institución de Núñez.
¿Cuánto cuesta la nueva camiseta suplente de River?
La nueva camiseta alternativa está disponible en diferentes versiones y talles. El precio para quienes no cuentan con el beneficio de socio es distinto según el modelo elegido.
La camiseta de hombre cuesta $149.999, mientras que para socios y miembros de Somos River tiene un valor de $135.000. En el caso de la camiseta de mujer, el precio general es de $139.999 y baja a $126.000 con el descuento correspondiente.
También está disponible la versión utilizada por los futbolistas. La camiseta versión jugador cuesta $229.999, mientras que socios pueden conseguirla por $207.000. Por último, la camiseta para niños tiene un valor de $109.999 y queda en $99.000 para quienes cuentan con el beneficio.
La colección no se limita a la camiseta. También lanzaron prendas complementarias, entre ellas la camiseta de arquero, short y medias, además de distintos accesorios como pilusos, gorras y pelotas.
¿Cómo comprarla con descuento?
Para acceder al precio diferencial, los socios e integrantes de la Comunidad Somos River deben seleccionar el modelo y talle en la Tienda River y luego ingresar a la alternativa correspondiente a “Precio para Socios y Somos River”. Desde allí deberán iniciar sesión mediante RiverID para validar el beneficio.
La venta general tiene una fecha confirmada: el lunes 17 de agosto. Desde ese día, cualquier hincha podrá adquirirla, siempre de acuerdo con la disponibilidad de stock.
Además de la Tienda River, la nueva indumentaria llegará a los locales físicos de Adidas y está disponible a través de la tienda online oficial de la marca. También podrá conseguirse en el Adidas Store ubicado en el Museo River.
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