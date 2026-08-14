Racismo en Rosario Central-Corinthians: el arquero denunció insultos y exigieron sanciones

El futbolista también explicó cuáles fueron algunos de los insultos que recibió desde las tribunas: “Durante todo el partido me llamaron mono, negro hijo de p…. Esto ocurre frecuentemente aquí. Lo único que puedo hacer es informar al árbitro y hablar con él".

La situación no terminó generando un enfrentamiento entre los futbolistas de ambos equipos. De hecho, Souza destacó la actitud de los jugadores de Rosario Central, quienes se acercaron para disculparse por lo sucedido. "Los jugadores me pidieron disculpas por la actitud de la hinchada. Les agradezco porque no fue una actitud de Rosario Central, sino de la hinchada”.

El fuerte comunicado de Corinthians

Horas después del encuentro, Corinthians se expresó oficialmente a través de sus canales de comunicación y condenó lo ocurrido en el estadio rosarino. La institución brasileña dejó clara su postura y adelantó que solicitará una investigación para determinar quiénes fueron los responsables de los actos denunciados por su arquero: “O Sport Club Corinthians Paulista repudia vehementemente y lamenta más un episodio de racismo en el fútbol”.

El club continuó su comunicado haciendo referencia directa al encuentro disputado el jueves y señaló: “En la noche de este jueves (13), en el enfrentamiento contra el Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, válido por los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores, aficionados del equipo local cometieron actos racistas en la grada dirigidos al portero Hugo Souza, del Timão, durante el partido”.

La institución paulista también apuntó directamente a la necesidad de que los organismos correspondientes identifiquen a los responsables y apliquen las sanciones correspondientes: “El Club exigirá una investigación que resulte en la identificación y sanciones apropiadas a los aficionados que cometieron tales actos. Es indignante que, una vez más, estemos presenciando escenas como esta que no representan lo que es el fútbol”.

Rosario Central buscará identificar a los responsables

Desde la dirigencia de Rosario Central también hubo una reacción ante lo sucedido. El club, presidido por Gonzalo Belloso, manifestó su intención de recopilar imágenes registradas por las cámaras de seguridad del estadio y también material captado por aficionados durante el partido.

El objetivo será identificar a las personas que hayan protagonizado los gestos o insultos denunciados por el arquero brasileño. En caso de poder individualizar a los responsables, la institución analiza aplicar medidas internas, entre ellas la suspensión de los hinchas involucrados.