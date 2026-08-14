Racismo en Rosario Central-Corinthians: el arquero denunció insultos y exigieron sanciones
Hugo Souza aseguró que recibió agravios racistas desde una de las tribunas del Gigante de Arroyito. El árbitro activó el protocolo de Conmebol.
El empate 0-0 entre Rosario Central y Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 quedó marcado por un episodio lamentable ocurrido durante el segundo tiempo. Hugo Souza, arquero del conjunto brasileño, denunció haber recibido insultos racistas desde las tribunas del Gigante de Arroyito y se lo comunicó al árbitro uruguayo Andrés Matonte, quien activó el protocolo establecido para situaciones de discriminación.
La interrupción del partido duró menos de un minuto y el encuentro pudo continuar después de que el juez informara de la situación al veedor de la Conmebol. Sin embargo, el episodio no terminó con la reanudación del juego. Una vez finalizado el encuentro, el arquero brasileño habló públicamente sobre lo sucedido y expresó su indignación por los insultos que recibió durante el partido.
Souza había tenido una actuación destacada y, en medio del complemento, decidió acercarse al árbitro para informarle que desde la popular local estaban dirigiéndole agravios relacionados con su color de piel. El procedimiento arbitral contempló la activación del protocolo antirracismo, aunque la actividad dentro del campo se reanudó rápidamente.
La denuncia de Hugo Souza después de Rosario Central-Corinthians
Luego del empate sin goles, el arquero del Timao fue contundente al referirse a lo ocurrido: "Por desgracia, cada vez que venimos a jugar a Argentina es igual, todo el partido. No sé qué piensan, que son mejores o más humanos que nosotros. No sé qué pasa en la cabeza de ellos. Espero que algún día tomen conciencia y entiendan que no son mejores que nadie. Todo el mundo es un ser humano, está luchando por lo que sueña. Logré mantenerme enfocado en el partido para no quedarme atrapado en eso”.
El futbolista también explicó cuáles fueron algunos de los insultos que recibió desde las tribunas: “Durante todo el partido me llamaron mono, negro hijo de p…. Esto ocurre frecuentemente aquí. Lo único que puedo hacer es informar al árbitro y hablar con él".
La situación no terminó generando un enfrentamiento entre los futbolistas de ambos equipos. De hecho, Souza destacó la actitud de los jugadores de Rosario Central, quienes se acercaron para disculparse por lo sucedido. "Los jugadores me pidieron disculpas por la actitud de la hinchada. Les agradezco porque no fue una actitud de Rosario Central, sino de la hinchada”.
El fuerte comunicado de Corinthians
Horas después del encuentro, Corinthians se expresó oficialmente a través de sus canales de comunicación y condenó lo ocurrido en el estadio rosarino. La institución brasileña dejó clara su postura y adelantó que solicitará una investigación para determinar quiénes fueron los responsables de los actos denunciados por su arquero: “O Sport Club Corinthians Paulista repudia vehementemente y lamenta más un episodio de racismo en el fútbol”.
El club continuó su comunicado haciendo referencia directa al encuentro disputado el jueves y señaló: “En la noche de este jueves (13), en el enfrentamiento contra el Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, válido por los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores, aficionados del equipo local cometieron actos racistas en la grada dirigidos al portero Hugo Souza, del Timão, durante el partido”.
La institución paulista también apuntó directamente a la necesidad de que los organismos correspondientes identifiquen a los responsables y apliquen las sanciones correspondientes: “El Club exigirá una investigación que resulte en la identificación y sanciones apropiadas a los aficionados que cometieron tales actos. Es indignante que, una vez más, estemos presenciando escenas como esta que no representan lo que es el fútbol”.
Rosario Central buscará identificar a los responsables
Desde la dirigencia de Rosario Central también hubo una reacción ante lo sucedido. El club, presidido por Gonzalo Belloso, manifestó su intención de recopilar imágenes registradas por las cámaras de seguridad del estadio y también material captado por aficionados durante el partido.
El objetivo será identificar a las personas que hayan protagonizado los gestos o insultos denunciados por el arquero brasileño. En caso de poder individualizar a los responsables, la institución analiza aplicar medidas internas, entre ellas la suspensión de los hinchas involucrados.
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