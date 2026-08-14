El descargo de Hugo Souza tras los insultos en Rosario: "Se creen más humanos que nosotros"

La denuncia del futbolista brasileño no se limitó a una descripción general de los agravios. También contó cuáles fueron algunos de los insultos que, según aseguró, recibió desde las tribunas durante el desarrollo del partido. “Durante todo el partido me llamaron mono, negro hijo de p... Esto ocurre frecuentemente aquí”, relató el arquero, quien pese a la situación consiguió continuar enfocado en la disputa deportiva.

Hugo Souza comentou os episódios de racismo sofridos por brasileiros na Argentina.



Durante a partida, o goleiro para que o protocolo antirracismo fosse ativado pelo árbitro. Depois do jogo, a reportagem da ESPN flagrou um torcedor fazendo um gesto racista em direção aos… pic.twitter.com/A6SYUeEPMc — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) August 14, 2026

La denuncia del futbolista brasileño no se limitó a una descripción general de los agravios. También contó cuáles fueron algunos de los insultos que, según aseguró, recibió desdelas tribunas durante el desarrollo del partido. “Durante todo el partido me llamaron mono, negro hijo de p... Esto ocurre frecuentemente aquí”, relató el arquero, quien pese a la situación consiguió continuar enfocado en la disputa deportiva.

Más allá de su fuerte crítica hacia los hinchas involucrados, hizo una distinción respecto de los futbolistas de Rosario Central. Según explicó, varios integrantes del plantel local se acercaron para disculparse después de lo sucedido y dejaron en claro que no compartían los comportamientos denunciados. "Me pidieron disculpas por la actitud de la hinchada. Les agradezco porque no fue una actitud de Rosario Central, sino de la hinchada”, afirmó.