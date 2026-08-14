El descargo de Hugo Souza tras los insultos en Rosario: "Se creen más humanos que nosotros"
El arquero de Corinthians aseguró que recibió agravios durante el partido ante Rosario Central. Se activó el protocolo de Conmebol y reclamaron una investigación.
El empate sin goles entre Rosario Central y Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 quedó atravesado por un episodio que opacó el desarrollo del partido. Durante el segundo tiempo, Hugo Souza, arquero del conjunto brasileño, denunció haber recibido insultos racistas desde una de las tribunas del Gigante de Arroyito y decidió informar de inmediato al árbitro Andrés Matonte.
El futbolista se acercó al juez uruguayo para explicarle lo que estaba ocurriendo y, ante su reclamo, se puso en marcha el protocolo establecido por la Conmebol para situaciones vinculadas con actos discriminatorios. El encuentro permaneció detenido durante algunos segundos, mientras el árbitro comunicaba la situación al veedor del partido, y posteriormente las acciones se reanudaron.
Souza intentó mantenerse concentrado en el juego y continuó defendiendo el arco de Corinthians, en una noche en la que además tuvo una actuación importante para que su equipo pudiera llevarse de Rosario un empate 0-0. Sin embargo, el episodio no quedó atrás una vez terminado el encuentro y el arquero decidió hablar públicamente sobre lo sucedido.
La contundente denuncia de Hugo Souza
Después del partido, el brasileño manifestó su malestar por los insultos recibidos y apuntó directamente contra el comportamiento de una parte de los espectadores presentes en el estadio. “Por desgracia, cada vez que venimos a jugar a Argentina es igual, todo el partido. No sé qué creen, que son mejores o más humanos que nosotros”, expresó al referirse a la situación que atravesó durante el encuentro.
El arquero del Timao continuó con su descargo y pidió que este tipo de comportamientos sean revisados por quienes los protagonizan: “Espero que algún día tomen conciencia y entiendan que no son mejores que nadie. Todo el mundo es un ser humano, está luchando por lo que sueña”.
La denuncia del futbolista brasileño no se limitó a una descripción general de los agravios. También contó cuáles fueron algunos de los insultos que, según aseguró, recibió desde las tribunas durante el desarrollo del partido. “Durante todo el partido me llamaron mono, negro hijo de p... Esto ocurre frecuentemente aquí”, relató el arquero, quien pese a la situación consiguió continuar enfocado en la disputa deportiva.
La denuncia del futbolista brasileño no se limitó a una descripción general de los agravios. También contó cuáles fueron algunos de los insultos que, según aseguró, recibió desdelas tribunas durante el desarrollo del partido. “Durante todo el partido me llamaron mono, negro hijo de p... Esto ocurre frecuentemente aquí”, relató el arquero, quien pese a la situación consiguió continuar enfocado en la disputa deportiva.
Más allá de su fuerte crítica hacia los hinchas involucrados, hizo una distinción respecto de los futbolistas de Rosario Central. Según explicó, varios integrantes del plantel local se acercaron para disculparse después de lo sucedido y dejaron en claro que no compartían los comportamientos denunciados. "Me pidieron disculpas por la actitud de la hinchada. Les agradezco porque no fue una actitud de Rosario Central, sino de la hinchada”, afirmó.
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