Arruabarrena decidió preservar a una de las figuras de Boca: quién lo reemplazará ante Banfield
El Xeneize tendrá que modificar su formación para buscar un lugar en la final de la Copa Argentina. El lateral izquierdo quedó afuera de la convocatoria.
Boca afrontará la semifinal de la Copa Argentina 2026 ante Banfield con una ausencia importante. Lautaro Blanco no estará disponibles para el encuentro de este sábado en Mendoza, por desgaste acumulado durante el segundo semestre, lo que obliga a Rodolfo Arruabarrena a cambiar pieza por pieza.
El lateral izquierdo no integra la lista de convocados para enfrentar al Taladro. El futbolista es el jugador de campo que más minutos disputó en Boca durante ese período y venía entrenándose de manera diferenciada después del triunfo ante Defensa y Justicia.
Aunque no presenta una lesión que le impida jugar, el entrenador decidió darle descanso para que llegue en mejores condiciones a la final continental. Su reemplazante será Malcom Braida, quien tendrá la responsabilidad de ocupar el carril izquierdo desde el comienzo.
Adam Bareiro, la buena noticia para Arruabarrena
Entre las novedades positivas aparece Adam Bareiro, que volvió a integrar una convocatoria después de varios meses de inactividad. El delantero paraguayo no juega desde mayo, cuando sufrió un doble desgarro frente a Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura.
Posteriormente, también debió ser operado por una hernia de disco lumbar. La intención del cuerpo técnico es llevarlo progresivamente y no descartan que pueda sumar algunos minutos durante el segundo tiempo ante Banfield.
Ascacibar sufrió un esguince y tampoco estará este sábado
El caso más delicado es el del Ruso, quien terminó el partido frente a Defensa y Justicia con un leve esguince en el tobillo derecho. La lesión se produjo después de una fuerte infracción de Valentín Loza, que fue amonestado por la acción.
Los estudios posteriores determinaron que padece un leve esguince y, con la semifinal a menos de 48 horas, sus posibilidades de jugar son reducidas. En el cuerpo técnico prefieren no correr riesgos y apuntan a recuperarlo para la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, prevista para el 21 de noviembre.
Ante este panorama, Tomás Belmonte aparece como el principal candidato para ocupar su lugar en el mediocampo. Sin embargo, el Vasco también analiza modificar el esquema y darle espacio a Tomás Aranda, con el objetivo de que sume rodaje antes de la definición internacional.
La posible formación de Boca ante Banfield
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacibar o Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.
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