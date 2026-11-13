Arruabarrena decidió preservar a una de las figuras de Boca: quién lo reemplazará ante Banfield

Ascacibar sufrió un esguince y tampoco estará este sábado

El caso más delicado es el del Ruso, quien terminó el partido frente a Defensa y Justicia con un leve esguince en el tobillo derecho. La lesión se produjo después de una fuerte infracción de Valentín Loza, que fue amonestado por la acción.

Los estudios posteriores determinaron que padece un leve esguince y, con la semifinal a menos de 48 horas, sus posibilidades de jugar son reducidas. En el cuerpo técnico prefieren no correr riesgos y apuntan a recuperarlo para la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, prevista para el 21 de noviembre.

Ante este panorama, Tomás Belmonte aparece como el principal candidato para ocupar su lugar en el mediocampo. Sin embargo, el Vasco también analiza modificar el esquema y darle espacio a Tomás Aranda, con el objetivo de que sume rodaje antes de la definición internacional.

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