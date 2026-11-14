"Pierde bastante": el divertido ida y vuelta entre el Vasco Arruabarrena y Leandro Paredes jugando al truco
El técnico de Boca y el referente del plantel cruzaron chicanas sobre las concentraciones, el manejo del grupo y las partidas de naipes en la intimidad del predio.
En medio de un gran presente futbolístico y tras una nueva victoria clave del equipo, Rodolfo Arruabarrena y Leandro Paredes protagonizaron un divertido cruce que dejó al descubierto la complicidad y el buen clima que impera en la intimidad del plantel xeneize.
Entre mates, risas y desafíos de naipes
Lejos de la formalidad táctica y enfocados en distender tras las exigencias del calendario, el entrenador y el capitán del equipo bromearon sobre las interminables partidas de truco que se arman en las concentraciones. Entre chicanas sobre quién maneja mejor los tiempos muertos y quién sufre más las derrotas en las mesas, el técnico chicaneó al volante al señalar que "pierde bastante", desatando las risas de todo el grupo.
Este tipo de intercambios informales refleja la sintonía fina que existe entre el cuerpo técnico y los principales referentes del plantel, consolidando un grupo sólido que respalda el trabajo diario con triunfos en la cancha y unión puertas adentro.
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