"Pierde bastante": el divertido ida y vuelta entre el Vasco Arruabarrena y Leandro Paredes jugando al truco

Entre mates, risas y desafíos de naipes

Lejos de la formalidad táctica y enfocados en distender tras las exigencias del calendario, el entrenador y el capitán del equipo bromearon sobre las interminables partidas de truco que se arman en las concentraciones. Entre chicanas sobre quién maneja mejor los tiempos muertos y quién sufre más las derrotas en las mesas, el técnico chicaneó al volante al señalar que "pierde bastante", desatando las risas de todo el grupo.