El contundente reclamo de Manu Ginóbili por el US Open: "¿Es realmente necesario?"

“¿Realmente necesitan los Grand Slams ser al mejor de cinco sets? 4-5 horas se siente una locura para los jugadores e incluso para los fans”, disparó Manu en su cuenta de X. La reflexión del ex San Antonio Spurs no tardó en hacerse viral y llegó justo en un momento bisagra del torneo: la histórica batalla donde Carlos Alcaraz venció a Ben Shelton tras 4 horas y 28 minutos de juego, terminando a las 03:34 de la madrugada, el horario de finalización más tardío en todos los registros del certamen estadounidense.