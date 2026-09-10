El contundente reclamo de Manu Ginóbili por el US Open: "¿Es realmente necesario?"
La leyenda de la NBA cuestionó la extensión de los partidos al mejor de cinco sets en los Grand Slams, una postura que reflotó la marcada grieta entre figuras como Novak Djokovic y Rafael Nadal.
El comienzo de un nuevo US Open no solo regala batallas épicas sobre el cemento de Nueva York, sino que también enciende discusiones que sacuden las bases del deporte. Esta vez, el encargado de encender la mecha fue ni más ni menos que Emanuel Ginóbili. El ídolo bahiense y leyenda de la NBA apeló a sus redes sociales para lanzar un directo e incómodo interrogante sobre una de las tradiciones más antiguas del tenis masculino.
“¿Realmente necesitan los Grand Slams ser al mejor de cinco sets? 4-5 horas se siente una locura para los jugadores e incluso para los fans”, disparó Manu en su cuenta de X. La reflexión del ex San Antonio Spurs no tardó en hacerse viral y llegó justo en un momento bisagra del torneo: la histórica batalla donde Carlos Alcaraz venció a Ben Shelton tras 4 horas y 28 minutos de juego, terminando a las 03:34 de la madrugada, el horario de finalización más tardío en todos los registros del certamen estadounidense.
Manu Ginóbili, Novak Djokovic y Rafael Nadal: la grieta por los partidos a 5 sets en US Open
El planteo del astro argentino no es aislado y encuentra eco directo en las máximas figuras del circuito. Tiempo atrás, Novak Djokovic se mostró en la misma sintonía al proponer cambios radicales para acortar la exigencia. La propuesta de Nole fue jugar sets a cuatro juegos, eliminar las ventajas y mantener los cruces en un promedio de dos horas para cuidar la salud de los atletas y dinamizar el espectáculo.
Sin embargo, la vereda opuesta tiene un peso pesado indudable. Rafael Nadal se convirtió en el principal defensor del formato tradicional al asegurar que jugar a cinco parciales representa la verdadera mística de estos torneos. Para el manacorí, la épica de las grandes remontadas y el desgaste físico extremo son elementos irrenunciables que le otorgan estatus a los Grand Slams por sobre el resto del calendario.
La intervención de Ginóbili expone un dilema profundo que preocupa a los organizadores y a las cadenas televisivas: cómo adaptar un deporte centenario a las nuevas formas de consumo audiovisual sin perder su esencia. Con posturas tan marcadas, la discusión promete sumar nuevos capítulos mientras las exigencias del calendario continúan apretando a los protagonistas.
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