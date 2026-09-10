Terremoto en la FIFA: Francia le suelta la mano a Gianni Infantino de cara a la reelección

El mapa político del fútbol internacional atraviesa horas convulsas y la figura de Gianni Infantino quedó en el centro de la tormenta. La Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció de forma oficial este jueves que le retira el respaldo a la reelección del actual mandatario de la FIFA de cara a las elecciones del 18 de marzo de 2027. La postura del ente galo se alinea directamente con la postura de la UEFA y eleva la tensión institucional en el máximo organismo del deporte.