Terremoto en la FIFA: Francia le suelta la mano a Gianni Infantino de cara a la reelección
La Federación Francesa oficializó el retiro de su apoyo al presidente del organismo de cara a los comicios de 2027 y se sumó al fuerte reclamo de gobernanza impulsado por la UEFA.
El mapa político del fútbol internacional atraviesa horas convulsas y la figura de Gianni Infantino quedó en el centro de la tormenta. La Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció de forma oficial este jueves que le retira el respaldo a la reelección del actual mandatario de la FIFA de cara a las elecciones del 18 de marzo de 2027. La postura del ente galo se alinea directamente con la postura de la UEFA y eleva la tensión institucional en el máximo organismo del deporte.
A través de un durísimo comunicado, el Comité Ejecutivo de la FFF cuestionó de manera categórica las gestiones recientes de la conducción. "Es en este contexto, donde las recientes iniciativas del presidente de la FIFA han dañado gravemente la imagen y la unidad del fútbol, que la FFF ha decidido retirar su apoyo", expresaron desde el ente francés. Además, confirmaron que encararán una ronda de consultas con figuras internacionales para impulsar un plan de reforma profunda en la gobernanza.
La reelección de Infantino en la FIFA, las dudas en la UEFA y el escándalo con Bélgica
El portazo francés no es una decisión aislada, sino el reflejo de un frente europeo cada vez más consolidado. La movida encabezada por el titular de la UEFA, Aleksander eferin, sumó la adhesión de potencias de la talla de Inglaterra, Italia, Países Bajos y Bélgica. La pérdida de aliados en el Viejo Continente ya tuvo sus primeras esquirlas internas, provocando incluso la salida de colaboradores cercanos al mandatario, como el francés Kevin Lamour.
Uno de los quiebres más ruidosos se dio con la Real Federación Belga de Fútbol, que sumó denuncias sobre la falta de transparencia en programas financieros e irregularidades arbitrales en el Mundial. El disparador de la discordia fue el polémico caso del estadounidense Folarin Balogun, a quien le anularon una sanción antes del cruce de octavos de final frente a los belgas. Tras dos meses sin respuestas convincentes sobre el procedimiento, el país europeo decidió marcar un límite.
Con posturas irreconciliables y denuncias por falta de claridad institucional, el camino a las elecciones de 2027 en Rabat insufla un escenario de incertidumbre absoluta. La hegemonía de Infantino enfrenta su momento más crítico y el futuro del fútbol global ingresó en una etapa de disputas abiertas.
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