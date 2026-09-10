Otra prueba de fuego: la racha negativa de Rodolfo Arruabarrena en Boca con la rotación
Apretado por el calendario de la Copa Sudamericana, el DT volverá a recurrir a un equipo alternativo en el Clausura, una fórmula que hasta ahora nunca le dio resultados en su ciclo.
Boca entra en una seguidilla frenética sin margen para el descanso: afrontará su cuarto compromiso en apenas diez días. Inmerso en una agenda sofocante, Rodolfo Arruabarrena se ve empujado a apelar nuevamente a una fuerte rotación frente a Central Córdoba en La Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura. Se trata de un reto decisivo, ya que el recambio es un obstáculo que el entrenador todavía no logró descifrar.
El escenario no deja otra opción. El encuentro ante el Ferroviario queda ubicado justo en el medio de la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana contra San Pablo. Apenas 72 horas después del choque de ida y a cuatro días de la revancha, el Vasco preservará a los titulares habituales y le abrirá la puerta a aquellos futbolistas que habitualmente esperan su oportunidad en el banco.
Rodolfo Arruabarrena, la rotación en Boca y el desafío contra Central Córdoba
El gran dilema para el técnico radica en los antecedentes. A lo largo de sus primeros 15 partidos al mando del equipo, Arruabarrena apostó por una alineación alternativa en dos oportunidades y jamás pudo sumar de a tres.
La primera experiencia terminó en una dura caída por 3-0 ante Deportivo Riestra —la única derrota de su era—, donde jugaron piezas poco frecuentes como Malcom Braida, Williams Alarcón y el juvenil Leonel Flores. La segunda fue el reciente empate 2-2 ante Gimnasia de Mendoza, con una alineación cargada de suplentes como Matías Satas, Camilo Rey Domenech y Enner Valencia.
Para romper este maleficio y enderezar el rumbo en el plano local, el DT perfila un once renovado. Las dudas comienzan en el arco, donde Álvaro Montero (sujeto a su regreso al país) o Leandro Brey ocuparán los tres palos. En la defensa alinearían Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Satas o Lautaro Blanco.
El mediocampo tendría como eje a Rey Domenech acompañado por Tomás Belmonte y Alarcón, dejando a Carlos Palacios en la generación de juego. Arriba, la dupla de ataque estaría conformada por Sebastián Villa y Valencia. El Xeneize necesita que el recambio responda para no ceder terreno en el torneo y llegar con impulso a la definición copera.
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