Otra prueba de fuego: la racha negativa de Rodolfo Arruabarrena en Boca con la rotación

El escenario no deja otra opción. El encuentro ante el Ferroviario queda ubicado justo en el medio de la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana contra San Pablo. Apenas 72 horas después del choque de ida y a cuatro días de la revancha, el Vasco preservará a los titulares habituales y le abrirá la puerta a aquellos futbolistas que habitualmente esperan su oportunidad en el banco.