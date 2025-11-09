El cotillón de Boca para el Superclásico: hinchas lanzaron "gallinas" de goma a los jugadores de River
A la salida de los equipos al campo de juego, los fanáticos del "xeneize" lanzaron lo juguetes como parte de una chicana.
Se disputa este domingo una nueva edición del Superclásico en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura. Boca recibe a River en un duelo con dinámicas completamente opuestas, y que por supuesto ya contó con las primeras chicanas, lo que en el rubro se denomina como "folklore".
Se juega desde las 16.30 en la Bombonera, con Nicolás Ramírez como el árbitro, mientras que la transmisión está disponible por ESPN Premium y TNT Sports Premium.
Fue a la hora de la salida de los equipos al campo de juego para la entrada en calor cuando los hinchas de Boca sorprendieron con cotillón: lanzaron "gallinitas" de goma.
Se trata de esos juguetes que hacen ruido. Y que algunos hinchas "xeneizes" lanzaron en cantidad a los futbolistas de River, a modo de chicana por el clásico apodo el "millonario".
Formaciones de Boca vs. River
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Maximiliano Meza; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Boca vs. River por el Torneo Clausura: otros datos
- Hora: 16.30
- TV: ESPN Premium y TNT Sports
- Estadio: La Bombonera
- Árbitro: Nicolás Ramírez
