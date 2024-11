El crudo análisis de Juan Pablo Montoya sobre el accidente de Franco Colapinto en Brasil: qué dijo

“Colapinto se estrelló dos veces. Sé que los errores pueden pasar, pero ahorita Colapinto está en el amor de todo el mundo, pero se estrelló detrás del Pace Car (Safety Car)”, disparó el ex piloto de 49 años.

Qué dijo Juan Pablo Montoya sobre el accidente de Franco Colapinto en Brasil

Juan Pablo Montoya Colapinto

Franco desertó en la vuelta 32 de una competencia caótica bajo la lluvia, condición en la que nunca había corrido en la Máxima. Sobre el impacto que lo dejó afuera al bonaerense, Montoya opinó que “probablemente lo que estaba haciendo Colapinto es que quiso alcanzar el paquete (el pelotón) cuando ya no estaba el Safety Car (Auto de Seguridad). Y una de las cosas que pasan hoy es que las llantas intermedias ya no tienen tanta temperatura, ni las slicks (gomas para piso seco)”.

El colombiano continuó con su reflexión y explicó: “Como estaba lloviendo duro, pisó un poco de un charco y cualquier cosa por exceso en lluvia con las llantas sin temperatura... Ese es el problema cuando los autos tienen tanta potencia y tienen tanto grip (adherencia en pista) que uno está bien, y de pronto, en un segundo, ya no lo estás, no es un poquito”.

Sin embargo, Montoya tomó partido para que el argentino pueda finalmente quedarse con el asiento de Williams. “Si yo fuera Christian Horner y el director de Red Bull, iría a Williams a decirles, 'mira, estáis contentos con Colapinto, quédate con él y dame a Sainz'. Por qué me voy tomar el riesgo de reemplazar a Checo, que es experimentado en Fórmula 1, ha ganado carreras, a poner a un novato contra Max (Verstappen)".

"Yo conociendo a Carlos (Sainz), creo que le ha dicho a Williams que firmaba por ellos, pero si no gana o hace podios, si alguien me ofrece algo, todos los años me puedo ir", destacó el ex piloto colombiano en conversación con W Radio Colombia. Sainz es un piloto experimentado que este año se acostumbró a subirse a los podios con un equipo grande como Ferrari, y si Williams no logra mantenerse a la altura de sus expectativas, nada impedirá que considere una oferta mejor.

Luego de ser campeón del CART (actual IndyCar) en 2000, Montoya debutó en la Máxima en 2001, también con Williams, en ese momento motorizado por BMW. En su tercera carrera, sorprendió al mundo con un sobrepaso exigido a Michael Schumacher, por entonces el hombre a batir con su Ferrari. Fue al llegar a la “S” de Senna, la primera curva del Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en Brasil. El colombiano corrió 94 Grandes Premios, logró 7 victorias, 4 con Williams y 3 con McLaren, escudería en la que corrió hasta 2006. Luego se retiró de la categoría.