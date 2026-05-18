El plan del mentor de Franco Colapinto en la Fórmula 1 para revolucionar a un gigante del fútbol europeo
El líder de la escudería francesa de Fórmula 1, encabeza una operación para incorporarse a un importante club junto a dos empresarios referentes del deporte
Flavio Briatore, actual asesor ejecutivo de la escudería Alpine en la Fórmula 1 —y conocido recientemente en la Argentina por su rol de padrinazgo en la carrera del piloto pilarense Franco Colapinto—, planea pisar fuerte en el fútbol de élite.
Según reveló el medio italiano Cronache di Spogliatoio, el magnate lidera un grupo de peso para desembarcar en los despachos de San Siro, una versión que cobró fuerza luego de que el propio dueño del Milan, Gerry Cardinale, admitiera públicamente que evalúa modificaciones en la conducción de la entidad rossonera.
El plan de Briatore, quien es un confeso hincha de la Juventus, no contempla la compra de las acciones del club, sino la inserción en roles ejecutivos de alto perfil junto a dos viejos conocidos del Calcio:
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Adriano Galliani: Su posible vuelta representa un fuerte golpe simbólico y nostálgico. Fue el administrador delegado del Milan entre 1986 y 2017 durante toda la era dorada de Silvio Berlusconi, siendo considerado el gran arquitecto de los planteles que consiguieron múltiples títulos internacionales.
Giovanni Carnevali: Es el actual CEO del Sassuolo desde 2014, reconocido en Europa por su gran capacidad de gestión de planteles y finanzas. Cuenta además con un pasado colaborando en el área de marketing de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).
La respuesta de los protagonistas y el presente del Milan
Ante el revuelo generado por la información, Carnevali rompió el silencio en la previa del partido entre Sassuolo y Lecce. En diálogo con DAZN, el dirigente intentó bajar la espuma pero dejó la puerta abierta: “Ser vinculado a un gran club es un placer. Todos tenemos la ambición de hacer algo importante. Por el momento son palabras; no recibí ningún llamado ni tuve ningún contacto”, declaró.
Esta triangulación dirigencial aparece en un momento de profunda turbulencia institucional y deportiva para el Milan. Mientras el equipo pelea por asegurar su boleto a la próxima UEFA Champions League, la interna dirigencial sigue al rojo vivo tras los cuestionamientos al director deportivo Giorgio Furlani y el recuerdo latente de la traumática salida de Paolo Maldini de la conducción del club en 2023. Aunque las negociaciones se mantienen en una etapa preliminar, la propuesta de Briatore promete sacudir el mapa político del fútbol italiano.
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