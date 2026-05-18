El plan del mentor de Franco Colapinto en la Fórmula 1 para revolucionar a un gigante del fútbol europeo

Esta triangulación dirigencial aparece en un momento de profunda turbulencia institucional y deportiva para el Milan. Mientras el equipo pelea por asegurar su boleto a la próxima UEFA Champions League, la interna dirigencial sigue al rojo vivo tras los cuestionamientos al director deportivo Giorgio Furlani y el recuerdo latente de la traumática salida de Paolo Maldini de la conducción del club en 2023. Aunque las negociaciones se mantienen en una etapa preliminar, la propuesta de Briatore promete sacudir el mapa político del fútbol italiano.