El crudo relato de Wayne Rooney: reveló que pensó en tomar la peor decisión de todas
El exdelantero del Manchester United contó que sufrió la presión durante los primeros años de su carrera profesional y explicó cómo hizo para salir adelante.
Wayne Rooney sorprendió con una confesión sobre uno de los períodos más difíciles de su vida. El histórico goleador del Manchester United reconoció que, durante el mejor momento de su carrera futbolística, atravesó una profunda crisis personal que lo llevó a pensar en quitarse la vida.
En una entrevista con el podcast Life at the Midpoint, conducido por la periodista Gabby Logan, el exfutbolista inglés habló sin filtros sobre las dificultades que tuvo para gestionar la fama, la exposición mediática y la presión que comenzó a experimentar desde muy joven. "No podía soportar toda aquella presión. Cuando era más joven tomé decisiones estúpidas fuera del campo y, sinceramente, me costó muchísimo afrontar todo aquello", explicó.
Luego realizó una de las revelaciones más impactantes de la charla: "Llegué a un punto en el que me planteé suicidarme. No quería estar cerca de nadie, no quería encontrarme con nadie por la calle ni en las tiendas. Siempre me sentí cómodo en un campo de fútbol, pero con todo lo demás tenía enormes dificultades".
Los problemas con el alcohol que marcaron a Rooney
El exdelantero también describió cómo eran sus días durante aquella etapa. Según contó, utilizaba el alcohol como una vía de escape frente a los problemas personales que no conseguía manejar: "Esto ocurrió en el mejor momento de mi carrera como futbolista. Llegaba a casa, me sentaba en mi sala de juegos y me pasaba dos días bebiendo. Después me levantaba para ir a entrenar, me echaba unas gotas en los ojos, me metía un chicle en la boca y me iba al entrenamiento", relató.
En aquel período, Rooney estaba recién casado con Coleen y había sido padre por primera vez. Su hijo Kai había nacido en 2009, mientras el futbolista atravesaba una etapa de enorme exposición por sus actuaciones en los Diablos Rojos y la selección inglesa.
Coleen Rooney y su madre fueron fundamentales para ayudarlo
El exjugador explicó que comenzó a encontrar una salida cuando decidió hablar abiertamente sobre lo que estaba viviendo con las personas más cercanas. "No fue hasta que hablé con Coleen y con mi madre, hasta que me sinceré y reconocí en voz alta que necesitaba ayuda, cuando empecé a superar la situación", recordó.
También destacó el acompañamiento de su esposa y el tratamiento terapéutico que realizó para comprender sus dificultades. "Coleen me ayudó muchísimo. Estaba acudiendo a un terapeuta para intentar comprender qué me pasaba", contó. Y agregó: "Coleen fue fundamental. Podría haberme dejado, porque la situación era así de grave. Pero permaneció a mi lado y me ayudó a superarlo".
Rooney reconoció que todavía siente arrepentimiento por el tiempo que perdió durante aquellos años: "Kai era un bebé entonces. Puedo mirar atrás y reconocer que fui egoísta, pero estaba atravesando una situación que realmente me costaba muchísimo gestionar".
Las inseguridades físicas y el presente de Rooney
Durante la entrevista, el exfutbolista también habló sobre los complejos que tuvo durante buena parte de su carrera, especialmente relacionados con su peso y su apariencia física. "Siempre he tenido complejos y siempre he estado muy pendiente de mi peso. Siempre me ha preocupado mi aspecto físico", confesó.
Sin embargo, aseguró que actualmente atraviesa un momento diferente y que modificó sus hábitos para sentirse mejor: "Hoy me encuentro fenomenal. Llevo un tiempo sin beber alcohol. Simplemente quería sentirme más sano y estar más saludable, así que he cambiado mis hábitos alimenticios y mi forma de entrenar", concluyó.
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