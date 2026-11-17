Coleen Rooney y su madre fueron fundamentales para ayudarlo

El exjugador explicó que comenzó a encontrar una salida cuando decidió hablar abiertamente sobre lo que estaba viviendo con las personas más cercanas. "No fue hasta que hablé con Coleen y con mi madre, hasta que me sinceré y reconocí en voz alta que necesitaba ayuda, cuando empecé a superar la situación", recordó.

También destacó el acompañamiento de su esposa y el tratamiento terapéutico que realizó para comprender sus dificultades. "Coleen me ayudó muchísimo. Estaba acudiendo a un terapeuta para intentar comprender qué me pasaba", contó. Y agregó: "Coleen fue fundamental. Podría haberme dejado, porque la situación era así de grave. Pero permaneció a mi lado y me ayudó a superarlo".

Rooney reconoció que todavía siente arrepentimiento por el tiempo que perdió durante aquellos años: "Kai era un bebé entonces. Puedo mirar atrás y reconocer que fui egoísta, pero estaba atravesando una situación que realmente me costaba muchísimo gestionar".

Las inseguridades físicas y el presente de Rooney

Durante la entrevista, el exfutbolista también habló sobre los complejos que tuvo durante buena parte de su carrera, especialmente relacionados con su peso y su apariencia física. "Siempre he tenido complejos y siempre he estado muy pendiente de mi peso. Siempre me ha preocupado mi aspecto físico", confesó.

Sin embargo, aseguró que actualmente atraviesa un momento diferente y que modificó sus hábitos para sentirse mejor: "Hoy me encuentro fenomenal. Llevo un tiempo sin beber alcohol. Simplemente quería sentirme más sano y estar más saludable, así que he cambiado mis hábitos alimenticios y mi forma de entrenar", concluyó.