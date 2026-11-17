En una breve publicación en su cuenta de X, el dirigente planteó la pregunta sobre quién es el mejor arquero en la historia del seleccionado y la respondió con una definición directa: el campeón del mundo es “hincha del Rojo como vos y como yo”. Con esa frase, Nakis reavivó el debate sobre el lugar de Martínez entre los grandes arqueros de la Albiceleste, pero sobre todo buscó conectar con el socio a partir del sentido de pertenencia.