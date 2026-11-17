Dibu Martínez se metió en la campaña de Independiente: el mensaje de Luciano Nakis
El candidato a presidente de Independiente para las próximas elecciones eligió al arquero de la Selección como el mejor y resaltó que es hincha del Rojo.
Emiliano “Dibu” Martínez se metió de lleno en la campaña electoral de Independiente, aunque sin decir una palabra. Luciano Nakis, candidato a presidente por la Lista Roja, le dedicó un mensaje en sus redes en el que lo ubicó como el mejor arquero de la historia de la Selección Argentina y destacó su identidad con el club de Avellaneda.
En una breve publicación en su cuenta de X, el dirigente planteó la pregunta sobre quién es el mejor arquero en la historia del seleccionado y la respondió con una definición directa: el campeón del mundo es “hincha del Rojo como vos y como yo”. Con esa frase, Nakis reavivó el debate sobre el lugar de Martínez entre los grandes arqueros de la Albiceleste, pero sobre todo buscó conectar con el socio a partir del sentido de pertenencia.
El vínculo tiene base: el marplatense se formó en las divisiones inferiores de Villa Domínico y se fue al fútbol europeo con apenas 17 años. Desde entonces, en varias ocasiones expresó su deseo de atajar alguna vez en el primer equipo, en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.
Dibu Martínez, protagonista de la campaña en Independiente
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Elecciones en Independiente: quiénes compiten contra Luciano Nakis
El guiño llega en la recta final de la campaña. Los comicios para definir la nueva conducción del Rey de Copas, tras el cierre del mandato de la actual Comisión Directiva, se harán el 13 de diciembre. Las listas que competirán son:
- Lista Roja: encabezada por Luciano Nakis, actual prosecretario de la AFA y presidente de Deportivo Armenio, con Federico Di Pace y Daniel Bertoni en el trinomio. Además, tiene el respaldo de Sergio “Kun” Agüero.
- Gente de Independiente / Puro Sentimiento Rojo: con el extenista Gastón Gaudio como candidato.
- Movimiento Independiente Auténtico: con el periodista Enrique Sacco.
A menos de un mes de la votación, la figura del Dibu, con dos Copas América y el Mundial de Qatar 2022, aparece como un recurso de identidad en una campaña que entra en su tramo decisivo.
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