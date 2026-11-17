Italia fue goleada, se quedó afuera de la Nations League y profundizó sus 20 años de crisis
La Azzurra cayó 4-1 ante Bélgica, quedó eliminada en la fase de grupos de la Nations League y sumó otro golpe tras quedarse sin Mundial 2026.
La selección de Italia quedó eliminada en la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-2027. Llegaba como líder a la sexta y última fecha, pero la derrota 4-1 ante Bélgica la dejó sin chances y le sumó otro capítulo a una crisis que ya lleva 20 años.
La Azzurra arrancó el certamen con una caída 2-0 frente a los belgas. Después se recuperó con dos triunfos ante Turquía (4-1 y 3-1) y, contra Francia, empató 1-1 en la ida y ganó 3-1 en la vuelta. Con ese envión, el cierre volvía a cruzarla con el equipo dirigido por Mark van Bommel. Sin embargo, Bélgica la superó con claridad por 4-1 y sentenció su despedida.
Bélgica le dio un baile a Italia y lo sacó de la Nations League
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El golpe se da en un año que ya había sido negativo: en el repechaje rumbo al Mundial 2026, Italia cayó por penales ante Bosnia y volvió a quedarse sin Copa del Mundo. Es la tercera ausencia consecutiva, tras Rusia 2018 y Qatar 2022. La última participación mundialista fue en Brasil 2014, y no supera la fase de grupos desde Alemania 2006, cuando se consagró campeona por última vez. Si logra clasificar a 2030, habrán pasado 16 años desde su última aparición en la gran cita.
Italia, de potencia mundial a una larga lista de frustraciones
Italia es tetracampeona del mundo: ganó el título en 1934 (de local), 1938, 1982 y 2006. Además, fue subcampeona en México 1970 y Estados Unidos 1994, en ambas finales ante Brasil. El declive empezó con las eliminaciones en fase de grupos de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.
La Eurocopa 2021, ganada en la final ante Inglaterra, pareció marcar un regreso, pero fue un oasis: es el último título que consiguió y, poco después, no clasificó a Qatar 2022 y perdió la Finalissima frente a la Selección Argentina. Con la eliminación en la Nations League, el próximo gran objetivo del conjunto italiano será la clasificación al Mundial 2030, la meta para cortar una racha de 16 años sin jugar una Copa del Mundo.
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