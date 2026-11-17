El golpe se da en un año que ya había sido negativo: en el repechaje rumbo al Mundial 2026, Italia cayó por penales ante Bosnia y volvió a quedarse sin Copa del Mundo. Es la tercera ausencia consecutiva, tras Rusia 2018 y Qatar 2022. La última participación mundialista fue en Brasil 2014, y no supera la fase de grupos desde Alemania 2006, cuando se consagró campeona por última vez. Si logra clasificar a 2030, habrán pasado 16 años desde su última aparición en la gran cita.