El tremendo gol de Juan José Cáceres para Paraguay: venció 2-1 a Japón en un amistoso
La Albirroja se impuso como visitante en el National Stadium de Tokio gracias a los goles de Juan José Cáceres y Gustavo Gómez.
La Selección de Paraguay consiguió una valiosa victoria por 2-1 frente a Japón en un amistoso internacional disputado este martes. El encuentro se desarrolló en el National Stadium y tuvo como árbitro al tailandés Mongkolchai Pechsri.
El equipo dirigido por Gustavo Alfaro comenzó el partido de la mejor manera y consiguió ponerse en ventaja cuando apenas se habían disputado dos minutos. Juan José Cáceres aprovechó un centro de Diego Gómez y conectó una gran definición para superar al arquero Zion Suzuki.
La Albirroja volvió a golpear antes del descanso: a los 40 minutos, Gustavo Gómez apareció para ampliar la diferencia y establecer el 2-0. Nuevamente, Diego Gómez participó en la jugada con una asistencia que permitió al conjunto sudamericano llegar al entretiempo con una ventaja importante.
Paraguay aprovechó sus oportunidades y golpeó en los momentos clave
El desarrollo del partido mostró una diferencia entre la posesión y la efectividad de ambos seleccionados. El seleccionado nipón manejó la pelota durante buena parte del encuentro, pero encontró dificultades para transformar ese dominio en situaciones concretas.
Las estadísticas reflejaron esa tendencia: el conjunto local registró un 66,3% de posesión y realizó 16 remates, mientras que la Albirroja contabilizó apenas cinco disparos. Sin embargo, ambos equipos consiguieron cuatro remates al arco. Además, Japón tuvo ocho tiros de esquina, frente a los dos que consiguió el seleccionado paraguayo.
Japón descontó sobre el final, pero no pudo evitar la derrota
Durante el segundo tiempo, los entrenadores realizaron modificaciones para intentar cambiar el desarrollo del encuentro. El equipo japonés buscó mayor profundidad ofensiva con los ingresos de Takefusa Kubo, a los 61 minutos, y Takumi Minamino, diez minutos más tarde. Por su parte, Paraguay también movió el banco desde el inicio del complemento: Matías Galarza ingresó en lugar de Hugo Cuenca para aportar variantes y sostener el resultado.
Cuando parecía que el marcador no tendría más modificaciones, Shio Fukuda apareció a los 85 minutos y consiguió el descuento para Japón. Pese al intento de reacción del seleccionado local durante los instantes finales, el equipo del director técnico argentino logró conservar la ventaja y se quedó con un triunfo por 2-1 que representa un resultado destacado en su preparación internacional.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario