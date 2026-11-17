Japón descontó sobre el final, pero no pudo evitar la derrota

Durante el segundo tiempo, los entrenadores realizaron modificaciones para intentar cambiar el desarrollo del encuentro. El equipo japonés buscó mayor profundidad ofensiva con los ingresos de Takefusa Kubo, a los 61 minutos, y Takumi Minamino, diez minutos más tarde. Por su parte, Paraguay también movió el banco desde el inicio del complemento: Matías Galarza ingresó en lugar de Hugo Cuenca para aportar variantes y sostener el resultado.

Cuando parecía que el marcador no tendría más modificaciones, Shio Fukuda apareció a los 85 minutos y consiguió el descuento para Japón. Pese al intento de reacción del seleccionado local durante los instantes finales, el equipo del director técnico argentino logró conservar la ventaja y se quedó con un triunfo por 2-1 que representa un resultado destacado en su preparación internacional.