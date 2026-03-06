El cuestionamiento de Schelotto a la AFA por el nuevo sistema para clasificar a copas internacionales

Libertadores Sudamericana Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Finalmente, el entrenador insistió en que la posibilidad de quedar eliminado en una fase preliminar no debería ser motivo suficiente para modificar el formato de clasificación: “Si después perdés en una instancia, considerá que también podías haber perdido en zona de fase (de grupos). Es lo mismo, no la ganaste. Nada más. Pero yo no lo hubiera cambiado”.

La reforma impulsada por la AFA surgió luego de varios antecedentes negativos para los equipos argentinos en la etapa previa del torneo. En los últimos años, clubes como Godoy Cruz, Boca Juniors y Argentinos Juniors quedaron eliminados en la Fase 2 ante rivales como Colo Colo, Alianza Lima y Barcelona SC, respectivamente. Desde la dirigencia del fútbol argentino argumentan que el nuevo sistema busca evitar que un equipo bien ubicado en la tabla anual se quede sin competencia internacional a comienzos del año.