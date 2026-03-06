El cuestionamiento de Schelotto a la AFA por el nuevo sistema para clasificar a copas internacionales
El entrenador de Vélez criticó la modificación para definir los cupos a la Libertadores y Sudamericana a partir de 2027.
El entrenador de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, se mostró crítico frente a la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de modificar los criterios de clasificación a las copas internacionales a partir de la temporada 2027. El técnico opinó públicamente sobre la reforma que impactará en los accesos a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, y dejó en claro que prefería que el sistema se mantuviera sin cambios.
La polémica surgió luego de que la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia anunciara una modificación que afectará la forma en que los equipos argentinos obtendrán su boleto a las competencias continentales. A partir de la nueva normativa, el equipo que termine tercero en la tabla anual ya no disputará el repechaje de la Libertadores, sino que pasará directamente a la Sudamericana. En cambio, el lugar en la Fase 2 del máximo torneo continental será ocupado por el noveno clasificado.
La decisión generó debate dentro del ambiente del fútbol argentino y uno de los primeros en manifestar su postura fue Barros Schelotto. El exentrenador de Boca sostuvo que no comparte el criterio adoptado por la dirigencia del fútbol local. “Lo hubiera dejado como estaba. Si te toca perder, te la tenés que bancar. Hubo uno que fue mejor que vos“, expresó el director técnico al referirse a la reforma.
El Mellizo argumentó que el sistema anterior respondía a la lógica deportiva y premiaba el rendimiento durante toda la temporada. Según su mirada, disputar la Libertadores siempre resulta más atractivo para los clubes que competir en la Sudamericana, incluso cuando el ingreso al torneo continental implique superar una instancia previa.
En ese sentido, remarcó la importancia simbólica y deportiva que tiene el certamen más importante del continente. “El fútbol es así: uno gana y otro pierde. Y si te tocó jugar ahí porque saliste tercero y fuiste mejor que 27, es mejor jugar Copa Libertadores que la Sudamericana. Y los hinchas quieren jugar la Libertadores, no la Sudamericana“, sostuvo el técnico.
Finalmente, el entrenador insistió en que la posibilidad de quedar eliminado en una fase preliminar no debería ser motivo suficiente para modificar el formato de clasificación: “Si después perdés en una instancia, considerá que también podías haber perdido en zona de fase (de grupos). Es lo mismo, no la ganaste. Nada más. Pero yo no lo hubiera cambiado”.
La reforma impulsada por la AFA surgió luego de varios antecedentes negativos para los equipos argentinos en la etapa previa del torneo. En los últimos años, clubes como Godoy Cruz, Boca Juniors y Argentinos Juniors quedaron eliminados en la Fase 2 ante rivales como Colo Colo, Alianza Lima y Barcelona SC, respectivamente. Desde la dirigencia del fútbol argentino argumentan que el nuevo sistema busca evitar que un equipo bien ubicado en la tabla anual se quede sin competencia internacional a comienzos del año.
