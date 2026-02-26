Guillermo Barros Schelotto opinó sobre la salida de Marcelo Gallardo: "No la comparto"

El Mellizo, con pasado compartido junto a Gallardo en la Selección Argentina y protagonista de una histórica rivalidad cuando dirigía a Boca, se mostró cauto al analizar el escenario. “No tengo nada que decir. Es una situación que se vive en el fútbol argentino. Les ha pasado a otros entrenadores. Ya lo dije el fin de semana pasado, que se hablaba de esta situación, era algo que podía pasar, les pasa a todos. Quizás impacta más en él porque era la primera vez que le pasaba en River”, expresó en conferencia de prensa.