Guillermo Barros Schelotto opinó sobre la salida de Marcelo Gallardo: "No la comparto"
El entrenador de Vélez se refirió al final del ciclo del Muñeco en River, expresó su pesar por la situación y dejó una reflexión sobre el respeto a los contratos.
La decisión de Marcelo Gallardo de dar por terminada su segunda etapa en River no pasó inadvertida en el ambiente. En la previa del compromiso ante Banfield por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026 en el estadio Monumental y tras el empate de Vélez frente a Deportivo Riestra, quien tomó la palabra fue Guillermo Barros Schelotto.
El Mellizo, con pasado compartido junto a Gallardo en la Selección Argentina y protagonista de una histórica rivalidad cuando dirigía a Boca, se mostró cauto al analizar el escenario. “No tengo nada que decir. Es una situación que se vive en el fútbol argentino. Les ha pasado a otros entrenadores. Ya lo dije el fin de semana pasado, que se hablaba de esta situación, era algo que podía pasar, les pasa a todos. Quizás impacta más en él porque era la primera vez que le pasaba en River”, expresó en conferencia de prensa.
Más adelante, profundizó su mirada y dejó en claro que no coincide con la forma en que se resolvió el vínculo. “Lamento la situación. No la comparto, porque tienen que tratar de respetar los contratos, de un lado y del otro. No quiero ser dictador de una sentencia, que si echan al técnico me enojo o si el técnico se va está mal. Cada uno hace lo que quiere, cada club tiene sus decisiones. Es fútbol, nada más”.
El entrenador del Fortín evitó dramatizar el episodio, aunque reconoció que le genera pesar por la relación personal que mantiene con el Muñeco. “Se le dio así a Gallardo en esta situación. Lo lamentás porque lo conozco, porque fuimos compañeros en la Selección. Nada más. Muchas veces se da esta situación y no hay que darle tanta importancia”, cerró.
Si bien sus palabras fueron medidas, el mensaje dejó entrever una crítica hacia la conducción del club de Núñez en torno al manejo de los contratos. Aun así, Barros Schelotto eligió no polemizar y encuadró el desenlace dentro de la dinámica habitual del fútbol argentino, donde los ciclos suelen depender de resultados inmediatos y contextos cambiantes.
