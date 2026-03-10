El curioso accidente de Franco Colapinto que se volvió viral antes del Gran Premio de China

El problema fue que calculó mal la altura disponible para pasar por debajo de la estructura. En el video se aprecia claramente el momento en que la lancha impacta contra el puente y queda detenida al no poder continuar el recorrido. La situación generó risas entre quienes lo acompañaban en ese momento.

Lejos de incomodarse por el pequeño accidente, el propio Colapinto tomó el episodio con humor y continuó compartiendo el momento con naturalidad. El clip rápidamente se viralizó entre los seguidores de la F1, que celebraron la espontaneidad del piloto argentino.

Gran Premio de China de la Fórmula 1: cuándo ver a Franco Colapinto

Viernes 13 de marzo

Prácticas libres 1: 00:30 a 01:30

00:30 a 01:30 Clasificación sprint: 04:30 a 05:14

Sábado 14 de marzo

Carrera sprint: 00:00 a 01.00

00:00 a 01.00 Clasificación: 04:00 a 05.00

Domingo 15 de marzo

Carrera: 04.00