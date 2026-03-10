El curioso accidente de Franco Colapinto que se volvió viral antes del Gran Premio de China
El piloto argentino protagonizó un momento insólito durante un paseo por Shanghái: mientras recorría uno de los canales terminó chocando una lancha contra un puente.
Franco Colapinto ya se encuentra en Shanghái para disputar el Gran Premio de China de Fórmula 1, pero antes de comenzar la actividad oficial del fin de semana protagonizó una escena inesperada que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. El piloto argentino vivió un curioso accidente durante un paseo por la ciudad cuando manejaba una lancha en uno de los canales.
Como suele hacer en cada destino al que viaja con la categoría, el joven corredor aprovechó su tiempo libre para recorrer algunos puntos turísticos de la ciudad y compartir esos momentos con sus seguidores. Varias de esas escenas fueron publicadas en sus redes sociales y generaron una gran interacción entre los fanáticos.
En uno de los videos que se difundieron, se lo puede ver caminando por las calles de Shanghái mientras conversa con algunas personas que se cruzaba durante el recorrido. En ese momento mostró su clásico termo decorado con referencias a la Argentina e intentó iniciar una charla mencionando algunas palabras muy asociadas al país.
Durante esa conversación improvisada, el piloto lanzó términos como “Messi”, “Argentina”, “Dios” y “gol” para ver si lograba despertar alguna reacción entre quienes lo escuchaban. Sin embargo, la situación derivó en un momento bastante divertido, ya que las personas que estaban cerca parecían no reconocer las referencias, lo que provocó gestos de sorpresa y desconcierto.
La escena más llamativa ocurrió durante otro paseo que el piloto decidió registrar en video. En las imágenes se observa a Colapinto conduciendo una pequeña lancha por uno de los canales de la ciudad. Mientras avanzaba a baja velocidad, el argentino intentó atravesar un puente que cruzaba el canal.
El problema fue que calculó mal la altura disponible para pasar por debajo de la estructura. En el video se aprecia claramente el momento en que la lancha impacta contra el puente y queda detenida al no poder continuar el recorrido. La situación generó risas entre quienes lo acompañaban en ese momento.
Lejos de incomodarse por el pequeño accidente, el propio Colapinto tomó el episodio con humor y continuó compartiendo el momento con naturalidad. El clip rápidamente se viralizó entre los seguidores de la F1, que celebraron la espontaneidad del piloto argentino.
Gran Premio de China de la Fórmula 1: cuándo ver a Franco Colapinto
Viernes 13 de marzo
- Prácticas libres 1: 00:30 a 01:30
- Clasificación sprint: 04:30 a 05:14
Sábado 14 de marzo
- Carrera sprint: 00:00 a 01.00
- Clasificación: 04:00 a 05.00
Domingo 15 de marzo
- Carrera: 04.00
