Se viene el Gran Premio de China de la Fórmula 1: días y horarios para ver a Franco Colapinto
Con carrera sprint incluida, la segunda fecha del campeonato mundial se disputará el próximo fin de semana en el Circuito Internacional de Shanghái.
El Campeonato Mundial de Fórmula 1 continuará su calendario con la segunda fecha de la temporada 2026, que se disputará en el tradicional Gran Premio de China. Luego de la primera carrera del año celebrada en Australia, la categoría más importante del automovilismo llega al Circuito Internacional de Shanghái, donde el programa incluirá nuevamente el formato sprint y se desarrollará en horarios poco habituales para el público argentino debido a la diferencia horaria.
La atención de los fanáticos nacionales estará puesta en la actuación de Franco Colapinto, quien representa al equipo Alpine y viene de completar su primera participación de la temporada en el Gran Premio de Australia. Allí finalizó en el puesto 14, en una carrera marcada por diferentes inconvenientes para su escudería. A pesar de ello, el joven piloto argentino dejó buenas sensaciones y buscará seguir sumando experiencia en el trazado chino.
El trazado de Shanghái, inaugurado en 2004, es uno de los más particulares del campeonato. Su diseño visto desde el aire se asemeja al símbolo chino “shang”, que significa “arriba”. La pista tiene una extensión de 5,451 kilómetros y combina largas rectas con sectores muy técnicos que obligan a los pilotos a encontrar un equilibrio entre velocidad y precisión.
Entre sus características más distintivas se destacan las primeras curvas del circuito, donde los pilotos enfrentan un complejo encadenamiento que comienza con las curvas 1 y 2 antes de girar hacia la izquierda en las curvas 3 y 4. Esa sección inicial suele generar oportunidades de sobrepaso y exige una gran precisión en la conducción.
A lo largo de su historia, el Gran Premio de China ha sido escenario de distintas etapas de dominio en la Fórmula 1. En los primeros años, Ferrari marcó el ritmo con triunfos de figuras como Rubens Barrichello, Michael Schumacher y Kimi Räikkönen. Más adelante, McLaren también tuvo protagonismo con victorias de Lewis Hamilton y Jenson Button.
Sin embargo, la escudería que más se destacó en Shanghái fue Mercedes, que entre 2012 y 2019 consiguió seis triunfos en ocho ediciones. Nico Rosberg y Lewis Hamilton fueron los grandes protagonistas de esa etapa. En años más recientes, el circuito también vio triunfos de pilotos como Daniel Ricciardo con Red Bull y Fernando Alonso con Ferrari.
Tras la interrupción provocada por la pandemia de COVID-19 entre 2020 y 2023, el Gran Premio regresó al calendario en 2024 con una victoria del neerlandés Max Verstappen. En 2025, el triunfo quedó en manos del australiano Oscar Piastri con McLaren, quien confirmó el gran momento de la escudería británica en la categoría.
Con ese historial como antecedente, la cita en Shanghái se presenta como una nueva oportunidad para medir el rendimiento de los equipos en esta temporada. Para Alpine y Franco Colapinto, además, el circuito representará una prueba importante para evaluar la evolución del monoplaza y continuar acumulando experiencia en la élite del automovilismo.
Gran Premio de China de la Fórmula 1: cuándo ver a Franco Colapinto
El cronograma oficial comenzará en la madrugada del viernes 13 de marzo para Argentina. La primera actividad será la práctica libre 1, que se desarrollará entre las 00:30 y las 01:30 horas. Más tarde, desde las 04:30 hasta las 05:14, tendrá lugar la clasificación sprint, que determinará la grilla para la carrera corta del sábado.
La jornada del sábado 14 de marzo contará con dos momentos clave. A partir de las 00:00 horas se disputará la carrera sprint, que se extenderá durante una hora y entregará puntos importantes para el campeonato. Posteriormente, entre las 04:00 y las 05:00, se llevará adelante la sesión de clasificación que definirá el orden de largada para el Gran Premio principal.
Finalmente, el domingo 15 de marzo se celebrará la carrera, programada para las 04:00 de la madrugada en horario argentino. La competencia tendrá un total de 56 vueltas y recorrerá una distancia de poco más de 305 kilómetros sobre uno de los circuitos más técnicos del calendario.
Viernes 13 de marzo
- Prácticas libres 1: 00:30 a 01:30
- Clasificación sprint: 04:30 a 05:14
Sábado 14 de marzo
- Carrera sprint: 00:00 a 01.00
- Clasificación: 04:00 a 05.00
Domingo 15 de marzo
- Carrera: 04.00
Días y horarios de las 30 carreras (contando Sprints) de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: 14º puesto.
- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00.00
- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04.00
- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02.00
- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12.00
- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14.00
- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13.00
- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17.00
- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13.00
- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17.00
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10.00
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00
- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08.00
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00
- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07.00
- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08.00
- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06.00
- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09.00
- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 01.00
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00
- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00
