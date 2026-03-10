Se viene el Gran Premio de China de la Fórmula 1: días y horarios para ver a Franco Colapinto

Sin embargo, la escudería que más se destacó en Shanghái fue Mercedes, que entre 2012 y 2019 consiguió seis triunfos en ocho ediciones. Nico Rosberg y Lewis Hamilton fueron los grandes protagonistas de esa etapa. En años más recientes, el circuito también vio triunfos de pilotos como Daniel Ricciardo con Red Bull y Fernando Alonso con Ferrari.

image

Tras la interrupción provocada por la pandemia de COVID-19 entre 2020 y 2023, el Gran Premio regresó al calendario en 2024 con una victoria del neerlandés Max Verstappen. En 2025, el triunfo quedó en manos del australiano Oscar Piastri con McLaren, quien confirmó el gran momento de la escudería británica en la categoría.

Con ese historial como antecedente, la cita en Shanghái se presenta como una nueva oportunidad para medir el rendimiento de los equipos en esta temporada. Para Alpine y Franco Colapinto, además, el circuito representará una prueba importante para evaluar la evolución del monoplaza y continuar acumulando experiencia en la élite del automovilismo.

Gran Premio de China de la Fórmula 1: cuándo ver a Franco Colapinto

El cronograma oficial comenzará en la madrugada del viernes 13 de marzo para Argentina. La primera actividad será la práctica libre 1, que se desarrollará entre las 00:30 y las 01:30 horas. Más tarde, desde las 04:30 hasta las 05:14, tendrá lugar la clasificación sprint, que determinará la grilla para la carrera corta del sábado.

La jornada del sábado 14 de marzo contará con dos momentos clave. A partir de las 00:00 horas se disputará la carrera sprint, que se extenderá durante una hora y entregará puntos importantes para el campeonato. Posteriormente, entre las 04:00 y las 05:00, se llevará adelante la sesión de clasificación que definirá el orden de largada para el Gran Premio principal.

Finalmente, el domingo 15 de marzo se celebrará la carrera, programada para las 04:00 de la madrugada en horario argentino. La competencia tendrá un total de 56 vueltas y recorrerá una distancia de poco más de 305 kilómetros sobre uno de los circuitos más técnicos del calendario.

Viernes 13 de marzo

Prácticas libres 1: 00:30 a 01:30

00:30 a 01:30 Clasificación sprint: 04:30 a 05:14

Sábado 14 de marzo

Carrera sprint: 00:00 a 01.00

00:00 a 01.00 Clasificación: 04:00 a 05.00

Domingo 15 de marzo

Carrera: 04.00

Días y horarios de las 30 carreras (contando Sprints) de la Fórmula 1 en 2026

Gran Premio de Australia: 14º puesto.

14º puesto. Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00.00

sábado 14 de marzo a las Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 0 4.00

domingo 15 de marzo a las Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 0 2.00

domingo 29 de marzo a las Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12.00

domingo 12 de abril a las Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14.00

domingo 19 de abril a las Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13.00

sábado 2 de mayo a las Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17.00

domingo 3 de mayo a las Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13.00

sábado 23 de mayo a las Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17.00

domingo 24 de mayo a las Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10.00

domingo 7 de junio a las Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00

domingo 14 de junio a las Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00

domingo 28 de junio a las Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 0 8.00

sábado 4 de julio a las Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00

domingo 5 de julio a las Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00

domingo 19 de julio a las Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00

domingo 26 de julio a las Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 0 7.00

sábado 22 de agosto a las Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

domingo 23 de agosto a las Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

domingo 6 de septiembre a las Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

domingo 13 de septiembre a las Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 0 8.00

sábado 26 de septiembre a las Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 0 6.00

sábado 10 de octubre a las Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09.00

domingo 11 de octubre a las Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

domingo 25 de octubre a las Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

domingo 1 de noviembre a las Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

domingo 8 de noviembre a las Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 01.00

domingo 22 de noviembre a la Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

domingo 29 de noviembre a las Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00