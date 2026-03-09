El video inédito de la destacada maniobra de Franco Colapinto en la largada del Gran Premio de Australia
Los reflejos del argentino en la primera carrera de la temporada fueron de lo más comentado en el mundo de la Fórmula 1.
La hazaña de Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia 2026 sigue sumando capítulos. Este lunes 9 de marzo, mientras el mundo de la Fórmula 1 aún debate las sanciones y los resultados de Melbourne, se filtró un video inédito desde la cámara "on-board" (arriba del auto) que revela la verdadera magnitud de sus reflejos para evitar el desastre en la largada.
Si bien las tomas de la transmisión oficial ya eran impactantes, este nuevo ángulo permite ver exactamente lo que vio el piloto argentino desde el cockpit.
En las imágenes difundidas por ESPN, se observa cómo, tras una buena tracción inicial desde el P16, el monoplaza de Racing Bulls aparece como una pared inmóvil en medio del pelotón. La velocidad de manos de Colapinto para corregir la trayectoria hacia la derecha es asombrosa, pasando entre el neumático del auto varado y paredón.
Las redes sociales, los analistas técnicos y hasta sus propios colegas no tardaron en reaccionar al video, destacando la visión periférica del pilarense, por lo que sin dudas fue la gran maniobra del fin de semana en Melbourne. Tal fue así que hasta fue reconocida por las cuentas oficiales de la Fórmula 1.
Además, durante la revisión de los highlights tras la carrera, George Russell, Kimi Antonelli y Charles Leclerc, los pilotes que completaron el podio, se mostraron incrédulos ante las imágenes, analizando con sorpresa la capacidad de respuesta de Colapinto para eludir la colisión.
En un momento donde la visibilidad es reducida por el spray y los autos de adelante, el argentino logró anticipar el peligro antes que muchos de sus rivales directos.
Este material inédito llega en un momento clave para reivindicar la actuación del pilarense, demostrando que, más allá de cualquier sanción procedimental posterior, su capacidad conductiva está a la altura de los mejores del mundo.
