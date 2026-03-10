El logro adicional de Franco Colapinto en Australia tras la salvada magistral en la largada
El piloto argentino terminó en el puesto 14 tras una penalización, pero dejó una actuación que generó repercusión mundial, incluyendo una espectacular maniobra en la largada y un récord de velocidad.
Franco Colapinto volvió a dar que hablar en el mundo de la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Australia. A pesar de finalizar en el puesto 14, una posición condicionada por una penalización que recibió su equipo Alpine, el piloto argentino protagonizó una actuación que captó la atención de fanáticos y especialistas. Su talento al volante quedó nuevamente en evidencia en una carrera marcada por las dificultades técnicas y estratégicas.
El fin de semana no había comenzado de la mejor manera para el joven corredor. Durante las sesiones previas, el rendimiento del Alpine generó preocupación dentro del equipo debido a distintos problemas que afectaron el desempeño general del monoplaza. Las complicaciones se extendieron a la clasificación, donde el auto no logró mostrar todo su potencial. Sin embargo, supo sobreponerse a ese contexto adverso con una conducción destacada el día de la carrera.
Uno de los momentos más comentados de la competencia ocurrió en la largada, cuando el piloto argentino evitó un choque que podría haber provocado un incidente múltiple. La maniobra, que involucró al neozelandés Liam Lawson, fue observada desde diferentes ángulos en las repeticiones televisivas y rápidamente se viralizó en redes sociales. Muchos analistas coincidieron en que el impacto evitado podría haber desencadenado un accidente de grandes dimensiones en medio del pelotón.
Pero esa acción no fue el único punto alto del argentino en el circuito de Melbourne. Durante la carrera también logró registrar la velocidad máxima del trazado, alcanzando los 344 kilómetros por hora. Lo llamativo es que ese registro fue conseguido con un coche que todavía se encuentra lejos de su rendimiento ideal, lo que refuerza la impresión de que el potencial del piloto puede marcar diferencias incluso en condiciones desfavorables.
Gracias a esa marca, Colapinto recibió el premio "Speed Master", una distinción otorgada por uno de los patrocinadores de la categoría. El reconocimiento también fue difundido en las redes oficiales de la Fórmula 1, donde se compartió el video del momento en que el argentino alcanzó la velocidad máxima acompañado de la frase: "Atrapalo si podés".
El resultado final de la carrera estuvo condicionado por una sanción que obligó al piloto a cumplir un stop-and-go luego de que los mecánicos de su escudería tocaran el auto fuera de tiempo antes de la vuelta previa. A pesar de ese contratiempo, Colapinto logró mantenerse competitivo durante buena parte de la prueba.
Otro aspecto destacado fue su gestión de neumáticos. El argentino utilizó el compuesto duro durante 47 de las 58 vueltas, una estrategia exigente que le permitió sostener un ritmo consistente. Durante ese tramo fue presionado repetidamente por Carlos Sainz, quien no logró superarlo y terminó reconociendo la habilidad del argentino para defender su posición.
“He aprendido que, si aceleras tarde como él, es difícil adelantar. Aprovechó el problema que tenemos este año: con la aerodinámica abierta, si alguien cambia de dirección en el último minuto, tienes que acelerar. De lo contrario, te quedas sin aerodinámica. Y él lo aprovecha muy bien”, destacó el español que tomara el puesto del argentino en el equipo británico.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario