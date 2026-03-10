El logro adicional de Franco Colapinto en Australia tras la salvada magistral en la largada

Embed Catch him if you can!



The first-ever @aramco Speed Master is Franco Colapinto, clocking the fastest speed at the Australian Grand Prix #F1 #AusGP pic.twitter.com/2onxA9bSjq — Formula 1 (@F1) March 9, 2026

El resultado final de la carrera estuvo condicionado por una sanción que obligó al piloto a cumplir un stop-and-go luego de que los mecánicos de su escudería tocaran el auto fuera de tiempo antes de la vuelta previa. A pesar de ese contratiempo, Colapinto logró mantenerse competitivo durante buena parte de la prueba.

Otro aspecto destacado fue su gestión de neumáticos. El argentino utilizó el compuesto duro durante 47 de las 58 vueltas, una estrategia exigente que le permitió sostener un ritmo consistente. Durante ese tramo fue presionado repetidamente por Carlos Sainz, quien no logró superarlo y terminó reconociendo la habilidad del argentino para defender su posición.

“He aprendido que, si aceleras tarde como él, es difícil adelantar. Aprovechó el problema que tenemos este año: con la aerodinámica abierta, si alguien cambia de dirección en el último minuto, tienes que acelerar. De lo contrario, te quedas sin aerodinámica. Y él lo aprovecha muy bien”, destacó el español que tomara el puesto del argentino en el equipo británico.