Boca homenajeó a Marcos Rojo en su regreso a la Bombonera: los silbidos de la hinchada xeneize
El exjugador del Xeneize pisó nuevamente La Boca para el duelo por semifinales del Torneo Clausura y no fue muy bien recibido por quien solía ser su gente.
Marcos Rojo -ahora más conocido como Marcos R. en Racing- volvió a la Bombonera para el duelo entre la Academia y Boca, que definirá al primer finalista del Torneo Clausura. Una vez que pisó el verde césped de la cancha, el Chelo Delgado se acercó al ex Boca para homenajearlo con una camiseta especial.
El momento tuvo su moño final con una foto que se sacó el futbolista junto al dirigente, entre risas y bromas.
No obstante, la hinchada de Boca no se mostró tan simpática como Delgado al momento de darle nuevamente la bienvenida a Rojo. Hubo silbidos y abucheos en ese momento, al igual que cuando el ahora jugador de la Academia saludó a sus excompañeros que se encontraban en el banco.
Mirá:
Cabe señalar que el paso de Marcos Rojo por Boca se extendió por cuatro años y medio, desde su llegada en 2021 hasta su salida en agosto de 2025. Fue un ciclo con altibajos, marcado por su liderazgo y por frecuentes lesiones.
Su polémica salida de Boca
Su ciclo terminó en agosto de 2025 en medio de una situación conflictiva, lo que lo llevó a rescindir su contrato (que finalizaba en diciembre) y a marcharse como futbolista libre para fichar por Racing Club.
La polémica se centró en los últimos meses, donde fue marginado del plantel por decisión del entrenador de turno, Miguel Ángel Russo: dejó de ser tenido en cuenta y fue relegado a ser la tercera opción en su puesto.
El defensor relató que, tras sentirse mal en un partido y ausentarse, se dijeron "barbaridades, un montón de mentiras", y que de un día para otro fue señalado como el "culpable de que habíamos quedado eliminados" (sin especificar la eliminación).
También mencionó que se lo acusó de "actos de indisciplina" y que le dolió que se dijeran cosas que sus hijas podían leer. De hecho, el propio Rojo confesó que ni él sabía exactamente por qué se fue, pero que fue marginado del equipo y, en una discusión con un entrenador interino, le comunicó al Consejo de Fútbol que quería solucionar su salida.
En resumen, Rojo fue un capitán campeón en Boca, pero su despedida se dio por la "puerta de atrás", luego de ser apartado del plantel en un contexto de rumores y controversias internas, y terminó aceptando la rescisión para poder fichar por Racing.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario