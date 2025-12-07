Boca homenajeó a Marcos Rojo en su regreso a la Bombonera: los silbidos de la hinchada xeneize

La polémica se centró en los últimos meses, donde fue marginado del plantel por decisión del entrenador de turno, Miguel Ángel Russo: dejó de ser tenido en cuenta y fue relegado a ser la tercera opción en su puesto.

El defensor relató que, tras sentirse mal en un partido y ausentarse, se dijeron "barbaridades, un montón de mentiras", y que de un día para otro fue señalado como el "culpable de que habíamos quedado eliminados" (sin especificar la eliminación).

También mencionó que se lo acusó de "actos de indisciplina" y que le dolió que se dijeran cosas que sus hijas podían leer. De hecho, el propio Rojo confesó que ni él sabía exactamente por qué se fue, pero que fue marginado del equipo y, en una discusión con un entrenador interino, le comunicó al Consejo de Fútbol que quería solucionar su salida.

En resumen, Rojo fue un capitán campeón en Boca, pero su despedida se dio por la "puerta de atrás", luego de ser apartado del plantel en un contexto de rumores y controversias internas, y terminó aceptando la rescisión para poder fichar por Racing.