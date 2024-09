El curioso y polémico análisis de Javier Castrilli sobre el gol anulado a Boca

Si bien casi no hubo discusión sobre la sanción del árbitro Nicolás Ramírez, para su colega Castrilli, siempre controvertido, hubo algo más que pasó desapercibido: un penal de Franco Armani a favor del "Xeneize".

A través de una serie de tuits que llamaron la atención de los usuarios por la redacción poco clara, el exárbitro aseguró que Ramírez debería haber cobrado penal para Boca, algo que pasó inadvertido en los análisis periodísticos posteriores al encuentro.

"Gimenez tuvo intención de la mano… obvio que no… vale el gol NO porque nunca se puede convertir con la mano. Pero al no ser intencional se sanciona eso en la mitad de cancha. NO. Entonces fue penal de Armani", sostuvo Castrilli en el último de los tuits.

Anteriormente, el siempre polémico exjuez indicó que "inmediatamente después que Giménez impulsa el balón con la cabeza y su mano, ANTES QUE EL BALÓN SE INTRODUJERA EN EL ARCO DE RIVER, Armani impacta sobre Gimenez… técnicamente fue penal para Boca…".

El particular análisis de Castrilli abrió el debate, ya que el presunto penal, que no parece ser del todo claro, sería posterior a la mano del delantero de Boca.