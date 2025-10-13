El dato que demuestra el momento que vive River: un equipo sin reacción
El Millonario arrancó perdiendo 11 partidos en el año y no ganó ninguno. Solo rescató cinco empates y cayó en los seis restantes, un síntoma de su falta de reacción.
El golpe sufrido en el Monumental ante Sarmiento de Junín expuso con crudeza una realidad que preocupa a todo River: el equipo no sabe reponerse a la adversidad. En lo que va del año, el conjunto de Marcelo Gallardo empezó perdiendo 11 partidos y no consiguió dar vuelta ninguno.
De esas 11 veces, el Millonario apenas empató cinco encuentros y perdió los seis restantes, un registro que refleja su falta de carácter competitivo en los momentos clave. El último traspié, ante Sarmiento, encendió las alarmas y dejó al entrenador por primera vez cuestionado desde su regreso al club.
El desarrollo de los partidos parece calcado: arranques prometedores, dominio territorial y chances desperdiciadas, seguidos por una caída en el ritmo y un gol en contra que cambia por completo el panorama. A partir de allí, River se desdibuja por completo y no logra encontrar los caminos para revertir el resultado.
Para los hinchas, el duelo ante Sarmiento fue otro déjà vu de una temporada marcada por la frustración. La estadística, además, confirma lo que se percibe en la cancha: el equipo no tiene reacción emocional ni futbolística.
Los 11 partidos que River empezó perdiendo en 2025
-
Torneo Apertura – Fecha 1 (25/01): Platense 1 - River 1
Torneo Apertura – Fecha 8 (01/03): River 0 - Estudiantes 2
Torneo Apertura – Fecha 11 (29/03): River 2 - Rosario Central 2
Torneo Apertura – Fecha 13 (13/04): River 1 - Talleres 1
Copa Libertadores – Fecha 3 (23/04): Independiente del Valle 2 - River 2
Cuartos de final Torneo Apertura (20/05): River 1 (2) - Platense 1 (4)
Mundial de Clubes – Fecha 3 (25/06): Inter 2 - River 0
Copa Libertadores – Cuartos de final (17/09): River 1 - Palmeiras 2
Torneo Clausura – Fecha 9 (20/09): Atlético Tucumán 2 - River 0
Torneo Clausura – Fecha 10 (28/09): River 1 - Riestra 2
Torneo Clausura – Fecha 12 (12/10): River 0 - Sarmiento 1
Más allá de las estadísticas, el principal reto para Marcelo Gallardo pasa por recuperar el aspecto anímico de su plantel. Con cuatro partidos por jugar en el Clausura y una semifinal de Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, el DT deberá lograr que su equipo vuelva a reaccionar ante la adversidad si quiere mantener viva la ilusión de clasificar a la Copa Libertadores 2026.
