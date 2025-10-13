El dato que demuestra el momento que vive River: un equipo sin reacción

Los 11 partidos que River empezó perdiendo en 2025

Torneo Apertura – Fecha 1 (25/01): Platense 1 - River 1

Torneo Apertura – Fecha 8 (01/03): River 0 - Estudiantes 2

Torneo Apertura – Fecha 11 (29/03): River 2 - Rosario Central 2

Torneo Apertura – Fecha 13 (13/04): River 1 - Talleres 1

Copa Libertadores – Fecha 3 (23/04): Independiente del Valle 2 - River 2

Cuartos de final Torneo Apertura (20/05): River 1 (2) - Platense 1 (4)

Mundial de Clubes – Fecha 3 (25/06): Inter 2 - River 0

Copa Libertadores – Cuartos de final (17/09): River 1 - Palmeiras 2

Torneo Clausura – Fecha 9 (20/09): Atlético Tucumán 2 - River 0

Torneo Clausura – Fecha 10 (28/09): River 1 - Riestra 2

Torneo Clausura – Fecha 12 (12/10): River 0 - Sarmiento 1

Más allá de las estadísticas, el principal reto para Marcelo Gallardo pasa por recuperar el aspecto anímico de su plantel. Con cuatro partidos por jugar en el Clausura y una semifinal de Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, el DT deberá lograr que su equipo vuelva a reaccionar ante la adversidad si quiere mantener viva la ilusión de clasificar a la Copa Libertadores 2026.