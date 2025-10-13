El River de Marcelo Gallardo no levanta cabeza: la racha negativa que igualó ante Sarmiento

Para encontrar una seguidilla similar hay que retroceder hasta 1982, cuando el equipo cayó ante Newell’s, Peñarol (en dos ocasiones), Argentinos Juniors, Flamengo y Quilmes, con una única victoria ante Racing. Hoy, paradójicamente, ese mismo rival -la Academia- fue el único al que el Millonario logró vencer en las últimas semanas, en Copa Argentina, donde aún mantiene una mínima esperanza de cerrar el año con un título: está en semifinales y se medirá con Independiente Rivadavia.