Franco Colapinto se gana su lugar: la Fórmula 1 da señales sobre su continuidad en Alpine
El sitio oficial destacó el progreso del piloto argentino y lo ubicó como principal candidato a conservar el asiento junto a Pierre Gasly para 2026.
El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 parece estar encaminado, al menos según la visión del propio sitio oficial de la categoría. En un artículo firmado por el reconocido periodista Lawrence Barretto -el mismo que adelantó el histórico pase de Lewis Hamilton a Ferrari-, se destaca que el argentino “está en buena forma para conseguir el asiento” y que hoy es el favorito para seguir en Alpine la próxima temporada.
La nota, titulada “MERCADO DE PILOTOS: ¿Quién será el compañero de Gasly en Alpine?”, expone un panorama optimista para el joven oriundo de Pilar. Barretto sostiene que Colapinto superó un inicio irregular de campeonato y logró revertir su imagen gracias a actuaciones más sólidas, comparables e incluso superiores a las de su compañero Pierre Gasly.
“Colapinto respondió para dar un giro a su situación y, según fuentes, está bien posicionado para conservar su lugar”, señala el artículo. El periodista también subraya que, aunque el argentino aún no sumó puntos en el campeonato, el bajo rendimiento del monoplaza francés distorsiona la percepción sobre su nivel.
La comparación directa con Gasly, en cambio, muestra una tendencia positiva: en los últimos cuatro fines de semana (Países Bajos, Italia, Azerbaiyán y Singapur), Colapinto lideró 3-1 en clasificación, con una ventaja promedio de 0,122 segundos en las sesiones de Q1.
El texto también descarta el regreso de Jack Doohan y coloca a Paul Aron en un segundo plano, reforzando la idea de que el argentino es la prioridad de Alpine. “Dado que el equipo analiza opciones internas, no hay urgencia por decidir. Pero si Colapinto mantiene esta forma ascendente, habrá pocas razones para cambiar de piloto en 2026”, escribe Barretto.
Este respaldo no pasa desapercibido en el paddock. Franco, quien se convirtió en el primer argentino en competir en la máxima categoría en más de dos décadas, viene ganando reconocimiento por su madurez y capacidad para adaptarse a un coche difícil. Mientras el equipo busca estabilidad tras una temporada irregular, el apoyo mediático y técnico al piloto sudamericano refuerza la expectativa de que continuará en el equipo con sede en Enstone.
Franco Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Estados Unidos (Austin)
Viernes 17 de octubre
- Prácticas Libres 1: 14:30 a 15:30
- Clasificación Sprint: 18:30 a 19:15
Sábado 18 de octubre
- Sprint: 14:00 a 14:30
- Clasificación: 18:00 a 19:00
Domingo 19 de octubre
- Carrera: 16:00
