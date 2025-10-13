Franco Colapinto se gana su lugar: la Fórmula 1 da señales sobre su continuidad en Alpine

El texto también descarta el regreso de Jack Doohan y coloca a Paul Aron en un segundo plano, reforzando la idea de que el argentino es la prioridad de Alpine. “Dado que el equipo analiza opciones internas, no hay urgencia por decidir. Pero si Colapinto mantiene esta forma ascendente, habrá pocas razones para cambiar de piloto en 2026”, escribe Barretto.

Este respaldo no pasa desapercibido en el paddock. Franco, quien se convirtió en el primer argentino en competir en la máxima categoría en más de dos décadas, viene ganando reconocimiento por su madurez y capacidad para adaptarse a un coche difícil. Mientras el equipo busca estabilidad tras una temporada irregular, el apoyo mediático y técnico al piloto sudamericano refuerza la expectativa de que continuará en el equipo con sede en Enstone.

franco colapinto alpine staff pilotos.jpg

Franco Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Estados Unidos (Austin)

Viernes 17 de octubre

Prácticas Libres 1 : 14:30 a 15:30

: 14:30 a 15:30 Clasificación Sprint: 18:30 a 19:15

Sábado 18 de octubre

Sprint: 14:00 a 14:30

14:00 a 14:30 Clasificación: 18:00 a 19:00

Domingo 19 de octubre

Carrera: 16:00