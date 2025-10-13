El número oculto de Miguel Borja: qué significa el "63" que llamó la atención de todo River

Fue entonces cuando las cámaras captaron el misterioso número. Algunos creyeron que se trataba de un mensaje personal, otros pensaron en una dedicatoria o en un versículo bíblico. Sin embargo, la explicación parece mucho más simple: Borja lleva 62 goles con la camiseta del Millonario desde su llegada en 2022, y el “63” habría sido su forma de motivarse para alcanzar la siguiente marca.