El dato que explica el estilo de Argentina: las selecciones que menos corrieron en la fase de grupos

Las estadísticas de posesión acompañan esa lectura. En el debut frente a Argelia, Argentina tuvo menos tiempo la pelota que su rival, con un 48% frente al 52%. Sin embargo, en la segunda presentación frente a Austria logró revertir esa tendencia y dominó el encuentro con un 54% de posesión. La diferencia fue todavía mayor en el cierre del grupo, cuando superó ampliamente a Jordania al quedarse con el 73% del control del balón contra apenas el 27% de su adversario.

Ese compromiso también dejó una marca individual destacada. Con un equipo alternativo debido a que la clasificación ya estaba asegurada, Leandro Paredes fue protagonista de un registro histórico. Según las estadísticas de Opta, el mediocampista completó 154 pases durante el encuentro y se transformó en el argentino con mayor cantidad de entregas en un partido mundialista desde que existen registros detallados, ubicándose además en el sexto lugar entre todos los futbolistas desde la Copa del Mundo de 1966.

seleccions argentina

El informe de la FIFA también revela que solamente cuatro selecciones recorrieron menos kilómetros que Argentina durante la fase de grupos: Países Bajos, Curazao, Colombia y Qatar. En contraste, detrás de Estados Unidos aparecen Alemania, Turquía, Noruega y Nueva Zelanda completando los cinco primeros puestos del ranking. Entre los representantes sudamericanos, Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, fue el mejor ubicado al instalarse en la decimotercera posición.

De cara a los 16avos de final, el próximo desafío del seleccionado argentino será Cabo Verde, que terminó la fase inicial en el puesto 28 de esta estadística luego de compartir grupo con España, Uruguay y Arabia Saudita. Más allá de los kilómetros recorridos, la Scaloneta buscará sostener una identidad que le permitió convertirse en una de las grandes candidatas al título: hacer que corra la pelota antes que los jugadores.

El ranking con la distancia recorrida por cada selección en la fase de grupos del Mundial 2026

Estados Unidos - 119.54km Alemania - 118.85km Turquía - 116.94km Noruega - 116.68km Nueva Zelanda - 116.35km República Checa - 116.28km Escocia - 116.19km Jordania - 115.78km Egipto - 115.61km Australia - 115.30km Bélgica - 114.98km Irán - 114.79km Paraguay - 114.78km España - 114.05km Marruecos - 113.81km Austria - 113.81km Inglaterra - 113.49km Senegal - 113.28km Mexico - 112.84km Arabia Saudita - 112.83km Brasil - 112.66km Uruguay - 112.48km Uzbekistán - 112.48km Canadá - 112.40km Francia - 112.34km Panamá - 112.24km Bosnia and Herzegovina - 112.15km Cabo Verde - 111.73km Corea del Sur - 111.65km Croacia - 111.41km Suiza - 111.39km Haiti - 111.36km Congo DR - 111.16km Túnez - 111.09km Suecia - 110.84km Japón - 110.62km Ghana - 110.42km Argelia - 110.27km Costa de Marfil - 109.72km Iraq - 109.50km Portugal - 108.01km Ecuador - 107.32km Sudáfrica - 106.96km Argentina - 106.22km Países Bajos - 106.04km Curazao - 105.26km Colombia - 105.22km Qatar - 103.35km