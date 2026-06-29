El dato que explica el estilo de Argentina: las selecciones que menos corrieron en la fase de grupos
Aunque aparece en la parte baja del ranking de kilómetros recorridos elaborado por la FIFA, la Selección Argentina mantiene una identidad basada en la posesión y el control del juego.
Con la fase de grupos del Mundial 2026 ya concluida, comenzaron a conocerse diferentes estadísticas elaboradas por la FIFA que permiten analizar el rendimiento de cada selección desde distintos aspectos. Uno de los informes más llamativos fue el que mide la distancia recorrida por los equipos durante sus primeros tres compromisos, un registro que dejó a Estados Unidos en lo más alto de la tabla y a la Selección Argentina bastante más abajo.
El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino encabezó el listado con 119,54 kilómetros recorridos, mientras que el campeón del mundo ocupó el puesto 44 con un total de 106,22 kilómetros. Lejos de representar un aspecto negativo, la posición de Argentina en esta clasificación refleja una característica que viene sosteniendo desde hace varios años bajo la conducción de Lionel Scaloni.
El equipo nacional apuesta a controlar el balón, mover a su rival mediante la circulación y encontrar espacios a partir de la paciencia y las asociaciones entre sus futbolistas. Esa propuesta reduce la necesidad de recorrer grandes distancias y privilegia la inteligencia táctica por encima del despliegue físico constante.
Con Lionel Messi como principal referencia futbolística, la Albiceleste construyó un mediocampo de enorme calidad técnica integrado por Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul, además de variantes como Leandro Paredes, Giovani Lo Celso o Exequiel Palacios. Todos ellos comparten una misma idea de juego: administrar la pelota y desgastar al rival mediante la posesión antes que correr detrás del balón. Esa identidad volvió a reflejarse durante la fase inicial del certamen.
Las estadísticas de posesión acompañan esa lectura. En el debut frente a Argelia, Argentina tuvo menos tiempo la pelota que su rival, con un 48% frente al 52%. Sin embargo, en la segunda presentación frente a Austria logró revertir esa tendencia y dominó el encuentro con un 54% de posesión. La diferencia fue todavía mayor en el cierre del grupo, cuando superó ampliamente a Jordania al quedarse con el 73% del control del balón contra apenas el 27% de su adversario.
Ese compromiso también dejó una marca individual destacada. Con un equipo alternativo debido a que la clasificación ya estaba asegurada, Leandro Paredes fue protagonista de un registro histórico. Según las estadísticas de Opta, el mediocampista completó 154 pases durante el encuentro y se transformó en el argentino con mayor cantidad de entregas en un partido mundialista desde que existen registros detallados, ubicándose además en el sexto lugar entre todos los futbolistas desde la Copa del Mundo de 1966.
El informe de la FIFA también revela que solamente cuatro selecciones recorrieron menos kilómetros que Argentina durante la fase de grupos: Países Bajos, Curazao, Colombia y Qatar. En contraste, detrás de Estados Unidos aparecen Alemania, Turquía, Noruega y Nueva Zelanda completando los cinco primeros puestos del ranking. Entre los representantes sudamericanos, Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, fue el mejor ubicado al instalarse en la decimotercera posición.
De cara a los 16avos de final, el próximo desafío del seleccionado argentino será Cabo Verde, que terminó la fase inicial en el puesto 28 de esta estadística luego de compartir grupo con España, Uruguay y Arabia Saudita. Más allá de los kilómetros recorridos, la Scaloneta buscará sostener una identidad que le permitió convertirse en una de las grandes candidatas al título: hacer que corra la pelota antes que los jugadores.
El ranking con la distancia recorrida por cada selección en la fase de grupos del Mundial 2026
- Estados Unidos - 119.54km
- Alemania - 118.85km
- Turquía - 116.94km
- Noruega - 116.68km
- Nueva Zelanda - 116.35km
- República Checa - 116.28km
- Escocia - 116.19km
- Jordania - 115.78km
- Egipto - 115.61km
- Australia - 115.30km
- Bélgica - 114.98km
- Irán - 114.79km
- Paraguay - 114.78km
- España - 114.05km
- Marruecos - 113.81km
- Austria - 113.81km
- Inglaterra - 113.49km
- Senegal - 113.28km
- Mexico - 112.84km
- Arabia Saudita - 112.83km
- Brasil - 112.66km
- Uruguay - 112.48km
- Uzbekistán - 112.48km
- Canadá - 112.40km
- Francia - 112.34km
- Panamá - 112.24km
- Bosnia and Herzegovina - 112.15km
- Cabo Verde - 111.73km
- Corea del Sur - 111.65km
- Croacia - 111.41km
- Suiza - 111.39km
- Haiti - 111.36km
- Congo DR - 111.16km
- Túnez - 111.09km
- Suecia - 110.84km
- Japón - 110.62km
- Ghana - 110.42km
- Argelia - 110.27km
- Costa de Marfil - 109.72km
- Iraq - 109.50km
- Portugal - 108.01km
- Ecuador - 107.32km
- Sudáfrica - 106.96km
- Argentina - 106.22km
- Países Bajos - 106.04km
- Curazao - 105.26km
- Colombia - 105.22km
- Qatar - 103.35km
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