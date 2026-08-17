Valiente: veterano de Malvinas volvió a las islas tras más de 40 años y flameó la bandera de Argentina

Malvinas, más presente que nunca

Cabe señalar que las Islas Malvinas volvieron a estar en boca de todos a nivel mundial gracias a la Selección Argentina y a un inolvidable partido ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. El conjunto liderado por Lionel Scaloni impulsó un fenómeno cultural masivo donde el reclamo de soberanía y el homenaje a los caídos de 1982 encontraron un altavoz popular en las canchas de todo el mundo.

Tras vencer a los ingleses en un fatídico 2-1, una bandera que decía "Las Malvinas son argentinas" logró colarse entre la tribuna y llegó a manos de Giovanni Lo Celso, quien no dudó en flamearla junto a otros integrantes de la Scaloneta.