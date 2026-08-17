Valiente: veterano de Malvinas volvió a las islas tras más de 40 años y flameó la bandera de Argentina
Se trata de Eduardo Canitrot, quien regresó a las Islas Malvinas para homenajear al capitán Pedro Edgardo Giachino, primer argentino caído durante la guerra.
A 44 años del conflicto bélico por las Islas Malvinas, el excombatiente Eduardo Canitrot concretó su regreso a ese territorio argentino, flameando la bandera de la Argentina por las calles de las mal denominadas "Falkland".
Su visita no sólo estuvo marcada por el recuerdo de los caídos y el cumplimiento de promesas forjadas en el campo de batalla en 1982, sino que, además, se volvió viral en redes sociales, donde los videos del veterano de guerra corriendo con la bandera nacional fueron celebrados por los usuarios argentinos.
Viral: así fue el regreso de un veterano de Malvinas a las islas
Una vez en territorio malvinense, Canitrot desplegó los colores patrios como un sentido homenaje al capitán Pedro Edgardo Giachino, recordado por haber perdido la vida durante las acciones de desembarco del 2 de abril y considerado el primer caído argentino.
En la instancia más íntima del viaje, el veterano caminó por el cementerio de Darwin para reencontrarse con las tumbas de sus compañeros de armas. Allí visitó especialmente la cruz de Pedro Larrosa, saldando el juramento de regresar a visitarlo tras más de cuatro décadas.
Más allá de la sanación personal, el viaje de Canitrot logró trascender, volviendo a ubicar en el centro de la escena el recuerdo imborrable de los veteranos y el respeto hacia los argentinos que dejaron su vida en la guerra.
Malvinas, más presente que nunca
Cabe señalar que las Islas Malvinas volvieron a estar en boca de todos a nivel mundial gracias a la Selección Argentina y a un inolvidable partido ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. El conjunto liderado por Lionel Scaloni impulsó un fenómeno cultural masivo donde el reclamo de soberanía y el homenaje a los caídos de 1982 encontraron un altavoz popular en las canchas de todo el mundo.
Tras vencer a los ingleses en un fatídico 2-1, una bandera que decía "Las Malvinas son argentinas" logró colarse entre la tribuna y llegó a manos de Giovanni Lo Celso, quien no dudó en flamearla junto a otros integrantes de la Scaloneta.
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