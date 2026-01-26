El delantero argentino que es la figura de México y podría ser compañero de Lionel Messi
El artillero nacionalizado fue decisivo ante Bolivia y atraviesa un momento clave en su carrera. Inter Miami negocia con Monterrey una transferencia récord.
Germán Berterame vive semanas determinantes tanto a nivel selección como en su futuro a nivel clubes. El delantero argentino nacionalizado mexicano fue el autor del único gol en la victoria de México por 1-0 frente a Bolivia, en un amistoso disputado como preparación para el Mundial 2026, y al mismo tiempo su nombre suena con fuerza en el mercado de pases internacional: Inter Miami lo tiene como uno de sus grandes objetivos.
El encuentro ante Bolivia se disputó en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, bajo un intenso calor que superó los 30 grados. En ese contexto exigente, Berterame volvió a responder con eficacia y oportunismo: apareció a los 68 minutos para marcar el tanto que le dio el triunfo al Tri. La actuación no pasó inadvertida y refuerza sus chances de seguir siendo considerado por el seleccionador, Javier Aguirre, en medio de un proceso donde cada rendimiento cuenta.
Mientras tanto, fuera del campo, su futuro parece encaminarse hacia Estados Unidos. Las negociaciones entre Inter Miami y Rayados de Monterrey entraron en una etapa decisiva, con intercambio de documentos y cifras que rondan los 15 millones de dólares. De concretarse, la transferencia convertiría al delantero de 27 años en una de las incorporaciones más caras del fútbol estadounidense y lo colocaría dentro del selecto grupo de los diez fichajes más costosos de la liga.
El equipo de Florida, comandado deportivamente por Javier Mascherano, piensa en Berterame como una pieza importante dentro de un plantel diseñado para competir en lo más alto. La posibilidad de compartir equipo con Lionel Messi aparece como uno de los grandes atractivos de la operación y como un salto significativo en la carrera del atacante nacido en Córdoba, que debutó profesionalmente en San Lorenzo en 2016.
Antes de avanzar por él, Inter Miami exploró otras alternativas. Hubo sondeos por Denis Bouanga, figura de Los Ángeles FC, por quien se ofrecieron 13 millones de dólares. Sin embargo, la respuesta fue negativa y el club lo declaró intransferible, lo que terminó de acelerar las gestiones por el actual delantero de Monterrey.
En México, el rendimiento de Berterame genera debate. Algunos cuestionaron un supuesto descenso de nivel ante la posibilidad de emigrar a una liga considerada “menor” que la Liga MX, pero sus números recientes contradicen esa mirada. El 2025 fue excepcional: 26 goles y una asistencia en 47 partidos, incluidos tres tantos en el Mundial de Clubes, donde incluso enfrentó a River, club en el que confesó que le gustaría jugar “al menos una única vez” porque sería “hermoso” para su carrera.
Con el gol ante Bolivia, Berterame suma confianza, respaldo y visibilidad internacional. Todo indica que está ante el momento más importante de su trayectoria, con la chance de llegar al Mundial en plenitud y de dar un salto económico y deportivo histórico rumbo a la MLS.
El gol de Germán Berterame a Bolivia jugando para México
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario