El delantero argentino que es la figura de México y podría ser compañero de Lionel Messi

german berterame 1

En México, el rendimiento de Berterame genera debate. Algunos cuestionaron un supuesto descenso de nivel ante la posibilidad de emigrar a una liga considerada “menor” que la Liga MX, pero sus números recientes contradicen esa mirada. El 2025 fue excepcional: 26 goles y una asistencia en 47 partidos, incluidos tres tantos en el Mundial de Clubes, donde incluso enfrentó a River, club en el que confesó que le gustaría jugar “al menos una única vez” porque sería “hermoso” para su carrera.

Con el gol ante Bolivia, Berterame suma confianza, respaldo y visibilidad internacional. Todo indica que está ante el momento más importante de su trayectoria, con la chance de llegar al Mundial en plenitud y de dar un salto económico y deportivo histórico rumbo a la MLS.

El gol de Germán Berterame a Bolivia jugando para México

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/miseleccionmx/status/2015533881261273136&partner=&hide_thread=false Aquí está el GOL con el que nos adelantamos en el marcador.



Segundo tanto de Germán Berterame vistiendo nuestros colores. #SomosMéxico pic.twitter.com/1wTfFmCt9m — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 25, 2026