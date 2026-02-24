El deportista argentino Nicolás Keenan será por primera vez en la historia Primer Caballero en los Países Bajos

nico keenan

¿Quién es Nicolás Keenan y cómo surgió su romance con Rob Jetten?

Nicolás Keenan nació el 6 de mayo de 1997 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su vida profesional transcurre sobre el césped sintético como delantero de Los Leones, el equipo nacional de hockey. Keenan reside en la ciudad de La Haya y compite para el club HC Klein Zwitserland en la Hoofdklasse, la máxima categoría del país. Su formación deportiva comenzó lejos de su tierra natal. El jugador integró las filas del Club Egara en España desde los 12 años hasta su mayoría de edad. La mudanza definitiva a Holanda ocurrió tras su participación en el Mundial Junior de 2016.

La relación sentimental con Rob Jetten inició de modo fortuito. El deportista relató en una entrevista durante 2024 que los encuentros ocurrieron en un comercio de cercanía. "Nos cruzábamos por el supermercado y un poquito de amor moderno… Me tiró un like, le devolví el like y después, reacción, reacción“, explicó el deportista sobre el origen del romance. El vínculo se volvió público en 2023 y escaló hasta el anuncio de su compromiso matrimonial.

En noviembre de 2024, la pareja compartió una imagen en la plataforma Instagram desde París. ”Pronto seremos Mr & Mr“, escribieron en el posteo que replicaron los principales medios europeos.

Trayectoria de un deportista olímpico en el hockey internacional

El delantero argentino cuenta con una foja de servicios destacada en la selección nacional, ya que representó al país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y formó parte del plantel en la Copa Mundial Masculina de Hockey FIH de 2023. Su presencia en la liga neerlandesa le otorga un conocimiento profundo de la cultura local. Keenan se adaptó a las exigencias de uno de los torneos más competitivos del mundo, donde sus compañeros de equipo y los seguidores del club lo reconocen como una pieza fundamental del esquema ofensivo.

El éxito en el campo de juego coincide con su exposición en la vida civil de los Países Bajos. Su figura genera interés por la posibilidad de ocupar un cargo simbólico inédito para un ciudadano argentino varón. La sociedad neerlandesa encuentra puntos de contacto entre esta historia y la de la reina Máxima Zorreguieta. Keenan mantiene un perfil profesional enfocado en sus compromisos con la selección argentina.

¿Qué hace un Primer Caballero?

En Países Bajos, "primer caballero" (o "primera dama") no es un cargo oficial: es un rótulo mediático para la pareja del primer ministro, pero no existe una función institucional con atribuciones propias, como sí pasa con algunas primeras damas en regímenes presidenciales.

En la Constitución neerlandesa se define el rol del primer ministro (preside el Consejo de Ministros) y la estructura del gabinete, pero no se asigna ningún papel a su cónyuge o pareja.

Si Keenan elige tener un papel público, lo más esperable es una combinación de acompañar en algunos eventos, impulsar causas (por ejemplo, vinculadas a deporte o inclusión) y, a la vez, seguir con su vida profesional, porque el "rol" no obliga ni habilita funciones de gobierno.