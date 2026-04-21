El deportista que triunfó en el fútbol argentino y hoy es guardia de seguridad
Con un extenso recorrido por el ámbito local, este exjugador brasileño fue campeón de la Libertadores con Boca. Descubrí su historia acá.
Jean Cardoso de Oliveira cruzó la frontera a los 18 años con un solo objetivo: triunfar en Boca Juniors. Rápidamente, gracias a su talento y desparpajo, se convirtió en una de las grandes apariciones del fútbol argentino, siendo campeón de la Copa Libertadores en 2003 e integrando las páginas doradas del club "Xeneize".
Luego de probar suerte en diferentes clubes de Sudamérica, dejó el fútbol y volvió a Brasil, donde tuvo que reinventarse en diferentes empleos hasta que consiguió un puesto estable como guardia de seguridad nocturno en Florianópolis.
Jean Cardoso de Oliveira y su paso por el fútbol
Cardoso de Oliveira se formó en sus inicios en un club de Alegrete, donde desde chico destacó por su velocidad y capacidad. No obstante, a los 18 años decidió probar suerte en Argentina y se sumó a las inferiores de Boca.
Su salto a Primera llegó rápido: debutó en 2003, en plena temporada en la que el equipo conquistó la Copa Libertadores. Aunque no tuvo mucho rodaje, fue parte de un plantel lleno de figuras en una etapa muy exitosa.
Después de su paso por el Club de La Ribera, buscó minutos en el ascenso, donde jugó para Estudiantes de Buenos Aires y Defensores de Belgrano. Más adelante llegó a San Lorenzo, pero con Héctor Veira como entrenador casi no tuvo participación y no logró ganarse el lugar en el once inicial.
Ante ese panorama, decidió continuar su carrera en el exterior. En Colombia vistió las camisetas de Boyacá Chicó y Real Cartagena. Luego regresó a Argentina, donde pasó por Almirante Brown, Barracas Central y Berazategui. De esta manera, en 2018, las lesiones sumadas a la falta de continuidad marcaron el final de su etapa como futbolista.
Su vida después del retiro
Cuando dejó la actividad profesional, Cardoso de Oliveira, conocido como Edilio, se radicó en Florianópolis, donde tuvo que pasar por distintos oficios, desde trabajos en construcción hasta reparto de materiales. Con el tiempo, logró asentarse al conseguir un empleo fijo como vigilador nocturno.
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