El deportista que triunfó en el fútbol argentino y hoy es guardia de seguridad

Ante ese panorama, decidió continuar su carrera en el exterior. En Colombia vistió las camisetas de Boyacá Chicó y Real Cartagena. Luego regresó a Argentina, donde pasó por Almirante Brown, Barracas Central y Berazategui. De esta manera, en 2018, las lesiones sumadas a la falta de continuidad marcaron el final de su etapa como futbolista.

Su vida después del retiro

Cuando dejó la actividad profesional, Cardoso de Oliveira, conocido como Edilio, se radicó en Florianópolis, donde tuvo que pasar por distintos oficios, desde trabajos en construcción hasta reparto de materiales. Con el tiempo, logró asentarse al conseguir un empleo fijo como vigilador nocturno.