El futbolista que estuvo en dos mundiales, pero no tuvo éxito y se retiró
Su carrera lo llevó a recorrer Italia y Argentina, aunque colgó los botines a los 38 años para meterse de lleno en la gestión deportiva de un importante club sudamericano. Descubrí de quién se trata.
Carlos Sánchez fue uno de los futbolistas que dejó su huella tanto en el fútbol internacional como en el argentino, donde quedó fuertemente ligado a San Lorenzo. Si bien su último equipo antes de colgar los botines fue Barracas Central, el volante cafetero se alejó del verde césped a los 38 años con el objetivo de asumir como mánager en el "Ciclón".
Su carrera también incluye experiencia en Italia y la posibilidad de disputar dos Copas del Mundo con Colombia: Brasil 2014 y Rusia 2018. Sin embargo, decidió ponerle fin a su exitoso recorrido en el ámbito local. El fútbol argentino se distingue por su intensidad, su exigencia física y la presión, lo que muchas veces representa un desafío mayor para futbolistas provenientes de otras ligas.
Carlos "La Roca" Sánchez y su paso por el fútbol
Antes de su llegada al fútbol argentino, Sánchez ya contaba con una carrera consolidada en el exterior, con pasos por distintas ligas europeas de primer nivel. Esa experiencia le permitió afianzarse como jugador y ganarse un lugar en la Selección de Colombia.
Su desembarco en Argentina se dio en 2023, cuando se sumó a San Lorenzo, donde disputó cerca de 50 partidos. Sin embargo, le costó adaptarse a la dinámica y exigencia del fútbol local. Más tarde tuvo un breve paso por Barracas Central, etapa que terminó marcando el cierre de su carrera profesional.
Su vida después del retiro
Luego de poner fin a su etapa como futbolista a los 38 años, Sánchez se incorporó al área de gestión del club de Boedo en un rol de mánager y, al mismo tiempo, inició su preparación para convertirse en entrenador. Con esta nueva etapa, el exjugador del West Ham muestra su intención de mantenerse vinculado al fútbol.
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