El futbolista que estuvo en dos mundiales, pero no tuvo éxito y se retiró

Carlos Sánchez fue uno de los futbolistas que dejó su huella tanto en el fútbol internacional como en el argentino, donde quedó fuertemente ligado a San Lorenzo. Si bien su último equipo antes de colgar los botines fue Barracas Central, el volante cafetero se alejó del verde césped a los 38 años con el objetivo de asumir como mánager en el "Ciclón".