El futbolista que pasó por Boca y River, pero las cosas cambiaron y terminó en la cárcel

Su vida después del retiro

En 1993, Randazzo fue detenido y permaneció cerca de un año privado de su libertad a raíz de una causa vinculada a un homicidio. Tras recuperar la libertad, decidió trasladarse al sur del país con la intención de rehacer su vida desde cero.

Randazzo en la cárcel Luego de su primer episodio con la justicia, el exjugador decidió radicarse en el sur.

Años más tarde, en 2005, quedó desvinculado de una investigación por drogas al ser absuelto por la Justicia. Luego de estos tumultos que lo pusieron en el centro de la escena, decidió llevar una vida más ordenada y enfocada en su gimnasio.