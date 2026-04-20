El futbolista que pasó por Boca y River, pero las cosas cambiaron y terminó en la cárcel
Fue pieza clave para que Maradona llegará al "Xeneize" en 1981 proveniente desde Argentinos. Además, fue uno de los mejores amigos del astroargentino. Descubrí su historia en la nota.
Carlos Damián Randazzo forma parte de ese reducido grupo de futbolistas que vistieron las camisetas de Boca Juniors y River Plate, dos de las instituciones más importantes del fútbol argentino. Además, su carrera también estuvo marcada por su cercanía con Diego Armando Maradona, con quien mantuvo una relación de amistad.
Si bien su carrera en el "Xeneize" despertó la ilusión de los hinchas, fue perdiendo protagonismo producto de bajos rendimientos dentro del campo de juego. Además, luego de su retiro fue noticia en más de una ocasión por problemas extrafutbolisticos, lo que lo llevaron a problemas con la justicia en reiteradas oportunidades.
Carlos Damián Randazzo y su paso por el fútbol
Randazzo dio sus primeros pasos en el fútbol en Boca en 1978, cuando tuvo su estreno en un encuentro frente a San Lorenzo. En el club de La Ribera se mantuvo hasta 1981, año en el que quedó involucrado en la histórica operación que facilitó la llegada de Maradona al "Xeneize" por una suma millonaria. A partir de allí, continuó su carrera en Argentinos.
Un año más tarde, su trayectoria tomó un rumbo inesperado al sumarse a River, el equipo que había soñado defender desde chico. Sin embargo, su estadía en Núñez fue breve y terminó regresando a Boca para un segundo ciclo, que se extendió hasta 1984.
Con el correr del tiempo, algunas dificultades personales empezaron a impactar en su rendimiento y continuidad dentro del fútbol profesional. Por este motivo, a los 25 años, decidió alejarse definitivamente del fútbol.
Su vida después del retiro
En 1993, Randazzo fue detenido y permaneció cerca de un año privado de su libertad a raíz de una causa vinculada a un homicidio. Tras recuperar la libertad, decidió trasladarse al sur del país con la intención de rehacer su vida desde cero.
Años más tarde, en 2005, quedó desvinculado de una investigación por drogas al ser absuelto por la Justicia. Luego de estos tumultos que lo pusieron en el centro de la escena, decidió llevar una vida más ordenada y enfocada en su gimnasio.
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