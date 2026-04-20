Rosario: un futbolista amateur noqueó a un árbitro, le fracturó el tabique y terminó detenido

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"Tengo una fractura en el tabique. No puedo ni respirar por la nariz", relató la víctima horas después en diálogo con Cadena 3 Rosario. Campregher explicó que la agresión se produjo cuando se disponía a expulsar al futbolista por un insulto: "Estaba por sacar la roja porque me insultó a viva voz y ahí vino la primera piña. Sentí los golpes, quedé en el piso y sangré. La acción que tomó no tiene justificativo, en el partido no estaba pasando nada".