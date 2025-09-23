El desafío extra de River en Brasil: el sintético del Allianz Parque y el factor climático

El pasto sintético del Allianz Parque, otro rival para River

El antecedente marca que Palmeiras tampoco ha podido sacar ventaja clara en su casa en duelos mano a mano de Libertadores: acumula siete empates consecutivos desde 2022, con cuatro clasificaciones y tres eliminaciones. Incluso Boca logró resistir allí en 2023, cuando igualó 1-1 y luego avanzó a la final tras imponerse por penales.

El césped del Allianz es un híbrido de tres tipos de hilos artificiales de 50 milímetros, importado de Países Bajos, que reemplazó al natural en 2019. A diferencia del Monumental, que tiene un 5% de sintético, el de Palmeiras es completamente artificial, lo que incrementa la velocidad del juego y el desgaste físico.

palmeiras

Giuliano Galoppo, hoy jugador de River, ya había advertido en 2023 que esa superficie “se siente como jugar en una cancha de fútbol cinco”. A todo esto se suma otro condimento que no pasa desapercibido: el pronóstico de lluvias para el día del partido. Con un campo sintético y mojado, la pelota corre todavía más, lo que puede potenciar la incomodidad para los visitantes.

En ese marco, la institución de Núñez buscará un resultado histórico en un escenario que mezcla dificultad técnica, presión ambiental y una superficie que siempre genera debate.