El desafío inmediato de Coudet en River: levantar al equipo y meterlo en los playoffs
El nuevo entrenador del Millonario asumió en medio de una etapa exigente del campeonato y tendrá apenas ocho partidos para cambiar la imagen del equipo.
El comienzo del ciclo de Eduardo "Chacho" Coudet como entrenador de River llega acompañado por un calendario cargado de compromisos decisivos. El director técnico asumió en un momento clave del Liga Profesional de Fútbol (LPF) y deberá trabajar contrarreloj para que el equipo encuentre rápidamente una identidad que le permita competir por un lugar en la fase final del Torneo Apertura 2026.
La misión inicial es clara: meterse entre los ocho mejores de la tabla para acceder a los playoffs. Para lograrlo, el conjunto de Núñez tendrá por delante ocho encuentros en los que necesitará sumar con regularidad y mejorar su rendimiento colectivo. El margen de error es mínimo, ya que cualquier tropiezo podría comprometer seriamente sus aspiraciones.
En ese contexto, "Chacho" deberá encontrar rápidamente respuestas futbolísticas para que la Banda riverplatense recupere protagonismo y llegue con posibilidades concretas de clasificación a la parte decisiva del campeonato. La recta final del torneo marcará si el nuevo ciclo logra despegar o si el equipo deberá replantearse sus objetivos en el corto plazo.
El primer desafío que tiene el Chacho Coudet como DT de River
El estreno oficial del nuevo entrenador está previsto para el jueves 12 de marzo, cuando el Millonario visite a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El equipo de Parque Patricios se ha mostrado competitivo en el torneo y suele hacerse fuerte en su casa, por lo que el debut de Coudet se dará en un contexto exigente.
Tres días más tarde llegará su primera presentación en el estadio Monumental, donde recibirá a Sarmiento de Junín. En los papeles aparece como un partido favorable, aunque el equipo bonaerense se caracteriza por su orden defensivo y su capacidad para incomodar a rivales de mayor jerarquía.
La agenda del equipo continuará con un nuevo viaje, esta vez hacia Córdoba, donde enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto en la fecha 12. El conjunto cordobés aún busca consolidarse en la máxima categoría y atraviesa un campeonato irregular, lo que obliga al equipo de Núñez a sostener un nivel competitivo también fuera de casa.
A medida que avance el calendario, la dificultad irá en aumento. En la fecha 13 el rival será Belgrano de Córdoba, que cuenta con futbolistas de experiencia como Lucas Zelarayán y Franco Vázquez. El conjunto cordobés se ha posicionado como uno de los equipos animadores del campeonato y promete ser una prueba exigente.
Uno de los partidos más especiales para Coudet llegará en la fecha 14, cuando visite a Racing en el Cilindro de Avellaneda. El entrenador mantiene una historia muy ligada a la institución académica, lo que le dará un condimento particular al encuentro, además del peso que tendrá en la lucha por la clasificación.
Sin embargo, el momento más esperado del calendario llegará en la fecha 15, cuando reciba a Boca en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. El partido, programado para el fin de semana del 19 de abril, aparece como una auténtica prueba de fuego para el nuevo ciclo del entrenador.
Tras ese cruce de alto impacto, el equipo volverá a jugar en el Monumental frente a Aldosivi y posteriormente cerrará esta primera etapa del proceso enfrentando a Atlético Tucumán en un partido pendiente que servirá para completar el calendario.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario