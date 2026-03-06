El desafío inmediato de Coudet en River: levantar al equipo y meterlo en los playoffs

La agenda del equipo continuará con un nuevo viaje, esta vez hacia Córdoba, donde enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto en la fecha 12. El conjunto cordobés aún busca consolidarse en la máxima categoría y atraviesa un campeonato irregular, lo que obliga al equipo de Núñez a sostener un nivel competitivo también fuera de casa.

A medida que avance el calendario, la dificultad irá en aumento. En la fecha 13 el rival será Belgrano de Córdoba, que cuenta con futbolistas de experiencia como Lucas Zelarayán y Franco Vázquez. El conjunto cordobés se ha posicionado como uno de los equipos animadores del campeonato y promete ser una prueba exigente.

chacho coudet 2

Uno de los partidos más especiales para Coudet llegará en la fecha 14, cuando visite a Racing en el Cilindro de Avellaneda. El entrenador mantiene una historia muy ligada a la institución académica, lo que le dará un condimento particular al encuentro, además del peso que tendrá en la lucha por la clasificación.

Sin embargo, el momento más esperado del calendario llegará en la fecha 15, cuando reciba a Boca en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. El partido, programado para el fin de semana del 19 de abril, aparece como una auténtica prueba de fuego para el nuevo ciclo del entrenador.

Tras ese cruce de alto impacto, el equipo volverá a jugar en el Monumental frente a Aldosivi y posteriormente cerrará esta primera etapa del proceso enfrentando a Atlético Tucumán en un partido pendiente que servirá para completar el calendario.