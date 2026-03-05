El primer mensaje de Chacho Coudet al plantel de River antes de su debut ante Huracán

El mensaje de Chacho Coudet al plantel de River

Luego de la bienvenida de Stefano Di Carlo y parte de la dirigencia, Coudet se dirigió a los jugadores con una idea central: dejar atrás el ciclo anterior y comenzar desde cero. “Comienza una nueva etapa”, fue la frase que marcó el tono de su primera charla. El entrenador dejó en claro que, para él, lo ocurrido durante el proceso de Marcelo Gallardo ya forma parte del pasado y que todos tendrán las mismas oportunidades.