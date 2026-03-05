El primer mensaje de Chacho Coudet al plantel de River antes de su debut ante Huracán
El flamante DT tuvo su primer entrenamiento en el Millonario y le transmitió al plantel que “comienza una nueva etapa” antes del debut ante el Globo.
Eduardo Coudet inició su ciclo como entrenador de River con un mensaje claro para el plantel. En su primer encuentro con los jugadores en Ezeiza, el DT aseguró que “comienza una nueva etapa” y remarcó que todos tendrán las mismas oportunidades de ganarse un lugar en el equipo.
Tras una jornada intensa entre viaje, presentación y poco descanso, el flamante entrenador del Millonario se puso rápidamente al frente del equipo. A las 16 en punto, en el predio de Ezeiza, reunió al plantel en ronda y dio su primer mensaje oficial como técnico.
El mensaje de Chacho Coudet al plantel de River
Luego de la bienvenida de Stefano Di Carlo y parte de la dirigencia, Coudet se dirigió a los jugadores con una idea central: dejar atrás el ciclo anterior y comenzar desde cero. “Comienza una nueva etapa”, fue la frase que marcó el tono de su primera charla. El entrenador dejó en claro que, para él, lo ocurrido durante el proceso de Marcelo Gallardo ya forma parte del pasado y que todos tendrán las mismas oportunidades.
En esa línea, el DT remarcó que el rendimiento en los entrenamientos será determinante para ganarse un lugar en el equipo titular: “Soy reiterativo, no miro documentos, nacionalidad ni edades, no miro nada: juega el que mejor está o el que más necesitemos en el momento. Hasta el sistema lo marcan los momentos de los jugadores”, había explicado horas antes durante su presentación oficial.
Uno de los aspectos positivos para el nuevo cuerpo técnico es que contará con varios días de preparación antes de su estreno oficial. La AFA confirmó la suspensión de la fecha 9 del Torneo Apertura por un paro que se extenderá del jueves 5 al domingo 8 de marzo. Esto le permitirá a Coudet trabajar durante toda la semana con el plantel y comenzar a implementar su idea de juego.
Su debut oficial al frente del equipo será el jueves 12 de marzo a las 21.30, cuando River visite a Huracán por la décima jornada del Torneo Apertura. Allí comenzará formalmente la nueva etapa del Chacho al mando del Millonario.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario